أخبار مصر | أزمة مهندسي محليات الشرقية ولائحة قانون التصالح تتصدر مناقشات النقيب والمهندسين

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كشف نقيب المهندسين أن مشروع قانون النقابة الجديد، والموجود حاليا في البرلمان يتضمن مادة خاصة بانتخابات النقابة، وقال "النقابة وضعت نصا في مشروع القانون ينص على إجراء انتخابات النقابة إليكترونيًا، ولكن أثناء مناقشة القانون اعترض البعض على الانتخابات الإلكترونيه، وتم الإتفاق في النهاية على أن يكون تنص المادة على أن تجري انتخابات النقابة اليكترونيا في حالة السماح بذلك.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن لائحة قانون التصالح يتم تعديلها حاليا لتلافي جميع المشكلات التي أظهرها التطبيق الفعلى للقانون ولائحته التنفيذية، وقال نقيب المهندسين "النقابة استقبلت 55 ألف تقرير هندسي خاص بالتصالح في جميع محافظات مصر ولكن عدد من تصالحوا بالفعل بلغ 57 فقط".
وأضاف "دور النقابة الرئيس في التصالح في بعض مخالفات البناء هو المحافظة على أرواح المصريين وعلى الثروة العقارية".