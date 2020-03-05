أخبار مصر | أزمة مهندسي محليات الشرقية ولائحة قانون التصالح تتصدر مناقشات النقيب والمهندسين

عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية للنقابة.

خلال المناقشات أكد نقيب المهندسين أنه سيتوجه إلى محافظة الشرقية خلال الأيام القادمة للقاء المحافظ، من أجل وضع حد لمشكلة مهندسي المحليات، الذين تمت إحالتهم للتحقيق والمحاكمة خلال الشهور الأخيرة، ودعا النقيب مهندسي الشرقية أصحاب المشكلة لحضور اللقاء الذي سيتم تحديده موعده في أقرب وقت ممكن.

كشف نقيب المهندسين أن مشروع قانون النقابة الجديد، والموجود حاليا في البرلمان يتضمن مادة خاصة بانتخابات النقابة، وقال "النقابة وضعت نصا في مشروع القانون ينص على إجراء انتخابات النقابة إليكترونيًا، ولكن أثناء مناقشة القانون اعترض البعض على الانتخابات الإلكترونيه، وتم الإتفاق في النهاية على أن يكون تنص المادة على أن تجري انتخابات النقابة اليكترونيا في حالة السماح بذلك.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن لائحة قانون التصالح يتم تعديلها حاليا لتلافي جميع المشكلات التي أظهرها التطبيق الفعلى للقانون ولائحته التنفيذية، وقال نقيب المهندسين "النقابة استقبلت 55 ألف تقرير هندسي خاص بالتصالح في جميع محافظات مصر ولكن عدد من تصالحوا بالفعل بلغ 57 فقط".

وأضاف "دور النقابة الرئيس في التصالح في بعض مخالفات البناء هو المحافظة على أرواح المصريين وعلى الثروة العقارية".