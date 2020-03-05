أخبار مصر | نقيب المهندسين: المجلس الحالي بذل مجهودات كبيرة في ملف التعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المهندسين: المجلس الحالي بذل مجهودات كبيرة في ملف التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، في رده عن استفسارات بعض أعضاء الجمعية العمومية للنقابة عما تم في ملف التعليم الهندسي، أن مستوى التعليم الهندسي في مصر في هبوط منذ عدة سنوات وذلك يرجع إلى عدة أسباب منها وجود عدد 55 معهدا هندسيا في مصر وأداء بعضها لا يتناسب ومستوى التعليم الهندسي المطلوب وكانت تقبل الحاصلين على الثانوية العامة بمجموع 60 و62%.

وأشار، إلى أنه في هذا الإطار اتخذت النقابة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي عدة قرارات أهمها إيقاف إصدار تراخيص للمعاهد الهندسية لمدة خمس سنوات على أن تحدد الأعداد طبقا للتخصصات وحاجة العمل وكذلك تم تحديد مجموع القبول بالمعاهد الهندسية ليصل الحد الأدنى للقبول إلى 80% فأكثر بالإضافة إلى تكوين لجنة بقطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات يختص بتقييم ومراجعة الداء واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

وكشف ضاحي، أن الفترة القادمة ستشهد عدة إجراءات لتحسين جودة التعليم الهندسي منها إخضاع الطالب المرشح لكلية الهندسة بامتحان قدرات للقبول بكليات الهندسة أو المعاهد بشكل عام.

وتناول ضاحي في حديثه "قانون مزاولة المهنة" مؤكدًا أن مزاولة المهنة ستشهد مراحل زمنية متعددة منها فترة رفع مستوى ثم بعد ذلك مزاولة المهنة وذلك سيصب في صالح المهنة ويحد من أعداد المهندسين ورفع مستوى المهنة ومن ثم رفع مستوى المهندس وتلبية احتياجات سوق العمل.

وفى نهاية حديثة شدد نقيب المهندسين بأن المجلس الحالى للنقابة بذل مجهودات كبيرة في ملف التعليم الهندسي وسيكمل المشار للحد من أعداد المهندسين والوصول بمستوى يليق بالمهنة.