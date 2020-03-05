أخبار مصر | "أبو هشيمة" يعلن انضمامه لحزب الشعب الجمهوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو هشيمة" يعلن انضمامه لحزب الشعب الجمهوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عن انضمامه لحزب الشعب الجمهوري، الذي يرأسه المهندس حازم عمر.

وقال أبو هشيمة، في مقطع فيديو له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الفترة الماضية كان حريصاً على التواصل مع الشباب عبر فيديوهاته المستمرة في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ليسمع الشباب منه أخباره على لسانه، منعاً للشائعات التي يروجها دائماً راغبو التشويه وأعداء الوطن.

وتابع قائلاً: «الفترة اللي فاتت شغلنا آلاف الشباب وساهمت على قد ما قدر في التنمية المجتمعية وعملت مسابقة للمشروعات الناشئة، أنا فعلاً عملت أقصى ما عندي.. ولسه بتجيلي آلاف الطلبات للتوظيف والمشروعات المختلفة، بس للأسف أنا معنديش الغطاء اللي يقدر يساعدني أعمل كل ده».

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وأضاف أبو هشيمة: «حاجة كمان إحنا كل شوية نقول للشباب شاركوا وخليكم ايجابيين وخافوا على البلد.. وإحنا نفسنا واقفين نتفرج عليهم ومحدش فينا قرر ياخد الخطوة اللي تشجعهم هما كمان على المشاركة، وعشان كده أنا قررت إني أشارك في الحياة السياسية».

واستدرك، في الفيديو الذي انتشر خلال الدقائق الماضية، على بين رواد مواقع التواصل: «أنا عارف إني بعد الثورة كنت قلت مش هشتغل في السياسة، لأنه ببساطة كانت وقتها الأمور مش مستقرة، والشعب مكنش راضي عن نموذج رجل الأعمال اللي بيشتغل في السياسية، بس أنا كمان قلت وقتها إني معرفش المستقبل مخبي ايه، وكنت مراهن على مستقبل مصر واستقرار الأوضاع، وكسبت الرهان وشغلت مصانعي الخمسة بعد الثورة وعملنا مصانع حديد مصدر وأسمنت فخر للصناعة المصرية ووظفنا آلاف العاملين ولسه بنوظف، أنا شايف دلوقتي إن الأمور مستقرة، والبلد بتتقدم، بس محتاجة مشاركة كل حد فينا، بلدنا دلوقتي مبقيتش محتاجة الصوت الواحد ولا الحزب الواحد، البلد دلوقتي محتاجة تعددية ومنافسة شريفة في كل حاجة، وأولها الحياة الحزبية».

وأضاف رجل الأعمال: «المنافسة الشريفة هي اللي هتخلي كل حد فينا يطلع أحسن ما عنده وفي النهاية هتبقى مصر هي المستفيدة، وعشان كده انا اخترت اني انضم لحزب الشعب الجمهوري، وليه أنا إخترت الحزب ده؟.. علشان أسباب كتير.. هقولكم بعضها، أول حاجة أهداف الحزب بتتفق مع رؤيتي بشكل كبير جداً.. بالذات في موضوع الشباب والخدمة المجتمعية إللي الحزب بيعتبرها أولوية عنده، حاجة كمان الحزب رغم عمره القصير، من 2012 بيضم كوادر سياسية محترمة ومخضرمة زي المهندس حازم عمر رئيس الحزب والدكتور صفي الدين خربوش أمين عام الحزب، الحزب كمان مهتم بالرأسمالية المجتمعية، وديه اللي بنادي بيها من زمان، والنقطة الأهم بالنسبة ليا في حزب الشعب الجمهوري، هي الشباب، إللي متأكد انهم هيرسموا ويخططوا لمستقبل بلدنا».

وطالب أبو هشيمة الشباب بالانضمام للحزب، من أجل استغلال الفرصة وخلق حياة سياسية حقيقية، مؤكداً أنه ليس في مصلحة أحد العودة لحياة الصوت والحزب الواحد، لأن ذلك كان يساعد الجماعات المتطرفة في استقطاب الشباب، وتوريطهم في عمليات إرهابية.