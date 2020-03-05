أخبار مصر | "الأوقاف": تعديل أسماء 210 مسجدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف": تعديل أسماء 210 مسجدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مذكرة رئيس القطاع الديني الشيخ جابر طايع يوسف بتعديل أسماء 210 مسجدًا كدفعة ثانية بناء على ما تم رفعه من المديريات الإقليمية.



وأكدت وزارة الأوقاف في بيان، اليوم الخميس: أن المساجد لله وحده، ولا ينبغي أن تحمل أسماء أي جماعات أو جمعيات أو دلالات فكرية أو أيدولوجية لأي جماعة أو فصيل، وأن الولاية على المساجد من الولايات العامة التي هي من شأن الدول وليست بأية حال من شأن الجماعات أو الجمعيات.



وأوضحت، أن رسالة المساجد تجمع ولا تفرق، وألا تستخدم لصالح أي جماعة أو حزب أو فصيل، وألا يزج بها في الصراعات الحزبية أو السياسية أو الأيدلوجية، وألا يسمح بما كانت تقوم به الجماعات المتطرفة من استخدام المساجد للتحريض على العنف واستهداف الآمنين من أبناء المجتمع والخروج بها عن رسالتها السمحة السامية التي تبني ولا تهدم، تعمر ولا تخرب، تصلح ولا تفسد، إذ ينبغي أن نجعل من رسالتها عمارة للكون وسلاما للإنسانية جمعاء، وهو ما نعمل وسنظل نعمل عليه وله بكل ما أوتينا من قوة بإذن الله تعالى.