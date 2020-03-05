أخبار مصر | البحوث الإسلامية: انتهاء فعاليات ورشة عمل رفع كفاءة الوعاظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحوث الإسلامية: انتهاء فعاليات ورشة عمل رفع كفاءة الوعاظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل السابعة لأعضاء لجان الفتوى الفرعية بالمحافظات للتدريب على الفتوى العملية وصناعة الفتوى، والتي تم تنظيمها بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، حيث شارك في تنفيذ فعالياتها أعضاء اللجنة من أساتذة جامعة الأزهر في تخصصات شرعية مختلفة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد إن هذا التدريب المستمر لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مختلف المجالات العلمية والعملية، يأتي في إطار العمل على رفع كفاءتهم العلمية وتمكينهم من أداء مهامهم على أفضل وجه، وذلك وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.