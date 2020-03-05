أخبار مصر | ‎استجابتها لطلبه.. فرج عامر يشيد بقرار المصرية للاتصالات وقف التعامل بنظام "البصمة" للوقاية من كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ‎استجابتها لطلبه.. فرج عامر يشيد بقرار المصرية للاتصالات وقف التعامل بنظام "البصمة" للوقاية من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالشكر للشركة المصرية للاتصالات، بعد قرارها بوقف العمل بأجهزة البصمة الإلكترونية واستبدلتها بالتوقيع اليدوي للعاملين بدفاتر الحضور والانصراف، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، استجابة للاقتراح الذي تقدم به بإلغاء جهاز البصمة الذي يستخدم في إثبات انضباط الموظفين لإثبات مواعيد حضورهم وانصرافهم فى مختلف مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة.

وطالب عامر، في بيان له اليوم الخميس، بضرورة تطبيق هذا القرار في جميع الجهات والمؤسسات، لسد كافة الثغرات التي يمكن من خلالها انتقال الفيروس من شخص لآخر، ومن ثم تزيد نسبة الإصابات، خاصة بعد ثبوت انتقال فيروس كورونا من خلال استخدام جهاز البصمة، وفقًا لتقارير عالمية.

وأشار إلى أهمية الإجراءات الاحترازية التي تسير عليها الحكومة لمواجهة انتشار هذا الفيروس في مصر، وإلزام جميع الجهات بالتزام التعليمات والوقاعد التي تحمي الموظفين والعاملين بتلك الجهات من الإصابة بالفيروس.‎