أخبار مصر | وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية

وفي بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية مشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية في وضع مشروع قانون الفضاء المصري، بالإضافة إلى ممثلين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحيث يكون هناك حوار مجتمعي من كافة الجهات المختصة.

ووجه عبد الغفار بضرورة تقديم مقترح لوضع قاعدة بيانات تتضمن كافة التجهيزات والمعامل البحثية والكوادر العلمية بمختلف الجهات، بحيث يتم الاستفادة منها فى تحديد التخصصات العلمية المطلوبة في مجال الفضاء سواء فيما يتعلق بإرسال بعثات علمية في هذه التخصصات وغيرها من المهام بما يسهم في تحقيق أولويات خطة التنمية المستدامة بالدولة خلال المرحلة المستقبلية.

وخلال الاجتماع أشار الدكتور محمد القوصي إلى أنه تم تشكيل لجنة لوضع الهيكل التنظيمي للوكالة، وكذلك برنامج الفضاء الوطني في شكله النهائي، موضحًا أنه تم التنسيق مع الاتحاد الأفريقي بشأن قمر التنمية الأفريقي، مضيفا أنه تم عرض برنامج الفضاء الوطني على الوزارات والمهتمين بمجال الفضاء في مصر من خلال ورشة عمل لإبداء الرأي وعرض الشكل النهائي على مجلس الإدارة.

ووافق المجلس، على الهيكل التنظيمي المقترح لوكالة الفضاء المصرية والإدارات التابعة له.

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