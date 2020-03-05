شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عيان يروي لـ«المصري اليوم» تفاصيل جديدة عن واقعة «صالح جمعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف شاهد عيان لواقعة اتهام عامل بأحد المنشآت السياحية بالجيزة لصالح جمعة، لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي، بـ«صدمه بسيارته، وإصابته بكدمات وجروح في أماكن متفرقة من الجسم»، تفاصيل جديدة حول الواقعة.

وقال الشاهد ويُدعى «أسامة.م»، لـ«المصرى اليوم»، الخميس، إنه يعمل مهندسًا وأثناء انتظاره على الكورنيش، فوجئ باصطدام سيارة فارهة، بشاب تبين له أنه يُدعى عمرو محمد خليل، ولاذ سائق السيارة بالفرار، مشيرًا إلى أن «واضح أن المجنى عليه كان في انتظار وسيلة مواصلات تقله إلى منزله بعد انتهائه من عمله، وأثناء انتظاره إلى جانب الرصيف بالكورنيش، أطاحت به السيارة من الجانب، فسقط أرضًا»، بحسب قوله.

وأوضح الشاهد أن «المجنى عليه أصيب بكدمات وجروح بمناطق متفرقة من الجسد، وبعد نقله إلى المستشفى تبين حاجته إلى إجراء عملية جراحية في الأنف»، مشيرًا إلى أنه «توجهنا إلى أصحاب المحال بالمنطقة التي شهدت الحادث، وبتفريغ الكاميرات تبين احتوائها على لقطة مصورة توضح إطاحة السيارة بالمجنى عليه«.

وأفاد الشاهد «أسامة» بأن «زملاء المجنى عليه اتصلوا بشرطة المرور قبل نقل المٌصاب إلى المستشفى، وباستعلام ضباط المرور عن رقم السيارة التي أطاحت بالعامل بالمركب السياحي، تبين أنها السيارة مسجلة باسم لاعب كرة قدم مشهور»، مشيرًا إلى أنه «كان يمكن احتواء الواقعة لو صاحب السيارة حاول الوقوف والاطمئنان على المجنى عليه، لكنه لاذ بالفرار، وبعد نقل المٌصاب إلى المستشفى، حضرت الشرطة وتم تحرير محضر بالحادث، والذى اتهم خلاله المُصاب لاعب الكرة بالتسبب في تعريض حياته إلى الخطر».

وشرح الشاهد تفاصيل جديدة عن الواقعة قائلًا: «قائد السيارة كان صالح جمعة، لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي، وأرسل سيدة تُدعى «روفيدة» إلى المستشفى، للتواصل مع المُصاب»، وقالت لهم: «محدش ينشر أخبار بشأن الحادث»، لكنّ المجنى عليه رد عليها، بقوله: «مش هتنازل عن المحضر»، بحسب رواية الشاهد.

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فيما قال مصدر بمديرية أمن الجيزة إن المصاب قام بتحرير محضر بقسم شرطة الجيزة، مشيرًا إلى أن «ما لدينا حتى الآن اتهام صريح من قبل المُصاب لصالح جمعة بالتسبب في إصابته».

كانت نيابة قسم شرطة الجيزة قد بدأت، مساء الخميس، التحقيق في محضر حرره عامل بأحد المنشآت السياحية يتهم فيه صالح جمعة، لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي، بصدمه بسيارته، في الساعات الأولى من صباح الخميس، على كورنيش النيل بمنطقة الجيزة، ما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات بمناطق متفرقة من جسده، بحسب زعمه.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة لـ«المصري اليوم»، إن السيارة التي ادعى المُصاب بأنها صدمته لا يزال الفحص جارٍ بشأنها، للكشف عن هوية مالكها، والتأكد من أن سائقها كان لاعب كرة القدم المشهور، حسبما أفاد العامل.

وأكد المصدر أنه لم يصل إلى المديرية أي قرار من النيابة بضبط وإحضار اللاعب حتى الآن، مشيرًا إلى أن إدارة البحث الجنائي لا تزال تجري تحرياتها بشأن الواقعة، للتأكد من صحتها.

وحاولت «المصري اليوم» التواصل مع مصادر بنيابة قسم الجيزة، لكنها لم تكشف عن تفاصيل الواقعة، فيما اكتفى مصدر بالنيابة الكلية، المُشرف على التحقيق بالواقعة، بالتأكيد على أن التحقيقات لا تزال جارية، للتأكد من صحة الواقعة من عدمه على النحو الذي زعمه المصاب.

وأوضح المصدر أن النيابة طلبت تفريغ كاميرات المراقبة بمعرفة خبراء تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والاستعلام عن مالك السيارة التي ادعى الشاكي بأنها تسببت في الإصابات التي لحقت به، مشيرًا إلى أنها طلبت استدعاء المٌصاب، لسماع أقواله.