شكرا لقرائتكم خبر عن القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بالبحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت القوات البحرية المرحلة الأولى من التدريب البحري العابر المصري / الفرنسي في نطاق مسرح عمليات البحر المتوسط باشتراك حاملة المروحيات (جمال عبدالناصر) ومجموعتها القتالية التي تضم فرقاطة متعددة المهام والهل البحري، بالإضافة إلى عناصر من القوات الخاصة البحرية.

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ويهدف التدريب إلى تعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط مع التركيز على تبادل الخبرات بين القوات البحرية المصرية والفرنسية.

ومن المنتظر تنفيذ المرحلة الثانية من التدريب بعبور قناة السويس والتدريب بمسرح عمليات البحر الأحمر من خلال عدد من الأنشطة التدريبية، يأتي في مقدمتها تنفيذ عملية إخلاء لأفراد منكوبين بإحدى جزر البحر الأحمر مع تنفيذ عدد من الأنشطة الأخرى كرمايات المدفعية بأعيرة مختلفة، وعمليات الاعتراض البحري للسفن المشبوهة، حيث تعد هذه التدريبات أحد أرقى أنواع التدريبات البحرية المشتركة.

تأتي هذه التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية وبما يساهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.