شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حالة 3 مصريين.. نقلتهم طائرة إماراتية من مدينة «خوباي» الصينية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، أن السفارة المصرية في بكين قامت بإجلاء ثلاثة مصريين عالقين في مقاطعة خوباي بالصين، الذين كان قد تعذر إجلاؤهم على متن الطائرة المصرية في 2 فبراير الماضي لأسباب مختلفة، على رأسها الاشتراطات الطبية الصينية للإجلاء، وذلك على متن طائرة إماراتية حملت العديد من الجنسيات من مدينة «ووهان».

وأكد الدكتور محمد البدري، سفير جمهورية مصر العربية في بكين، أن عملية الإجلاء تمت من خلال التنسيق بين وزارتي الخارجية بالدولتين، وبالتعاون بين السفارتين المصرية والإماراتية في بكين. وأكد أن المواطنين الثلاثة بصحة جيدة وأنه تم الاطمئنان عليهم بعد ترتيب كل الإجراءات وتذليل العقبات وهم على متن الطائرة.

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وذكرت الخارجية أن السفارة المصرية بأبوظبي تابعت استقبال العاصمة الإماراتية للمواطنين المصريين الثلاثة على متن الطائرة الخاصة التي خصصتها دولة الإمارات لإجلاء 205 أشخاص من رعايا عدة دول عربية، حيث توجّه السفير شريف البديوي، سفير جمهورية مصر العربية بأبوظبي، بالشكر والتقدير لجهود دولة الإمارات في نقل المواطنين المصريين والعرب، مع الإشادة بتنسيق الجانب الإماراتي مع كلٍ من السفارة المصرية بأبوظبي وسفارتنا في بكين لإنجاح هذه المهمة.

كما تواصل السفير المصري بأبوظبي مع قائد فريق الاستجابة الطبي بدائرة الصحة الإماراتية «مطر النعيمي» الذي أكد وصول الطائرة وعلى متنها المواطنون المصريون الثلاثة، موضحاً أنه تم نقلهم جميعاً إلى مدينة الإمارات الإنسانية، المدينة الطبية التي جهزتها السُلطات الإماراتية لاستقبال الحالات القادمة من الصين، المُحتمَل إصابتها بالفيروس، وذلك لإقامتهم بها لفترة أسبوعين على الأقل لمُتابعة حالتهم الصحية والنظر في تحويل الحالات التي تأكدت إصابتها بالمرض إلى المُستشفيات المُتخصصة بالدولة، أو الإفراج عن الحالات السليمة لاستئناف حياتهم الطبيعية وعودتهم إلى بلادهم.

وتواصلت السفارة بأبوظبي كذلك مع المواطنين المصريين الثلاثة فور وصولهم للعاصمة الإماراتية، حيث أكدوا أنهم بحالة جيدة وأن الجانب الإماراتي قام بتوفير الرعاية الصحية لهم بمدينة الإمارات الإنسانية، إلى حين الاطمئنان على حالتهم الصحية، مع توقعهم ألا تتعدى فترة إقامتهم هذه 25 يوماً على أقصى تقدير، وجارٍ مُتابعة السفارة لحالتهم إلى حين الاطمئنان على حالتهم الصحية وعودتهم لأرض الوطن سالمين.