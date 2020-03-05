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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت هيئة الرقابة الإدارية مذكرة تفاهم مشترك للتعاون مع دولة موريشيوس في مجالات منع ومكافحة الفساد، يتم بموجبها تدريب كوادر المفوضية العاملة في هذا المجال بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية، وتأهيلهم بالخبرات العلمية والعملية في مجال التعريف بالفساد وسبل مكافحته، إضافة إلى العديد من المعارف الأخرى وتبادل الخبرات الثنائية بينهما في هذا المجال.

جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بدعم قدرات الدول الأفريقية في كل المجالات، ووفق ما أسفرت عنه توصيات المنتدى الأفريقي الأول لمنع ومكافحة الفساد الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ في شهر يونيو ٢٠١٩ ووضعها محل تنفيذ بالتعاون بين الدول الأفريقية في مجال منع ومكافحة الفساد وسُبل الوقاية منه، واستجابة للدعوة الموجهة من المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد بدولة موريشيوس، حيث توجه وفد من الهيئة لتوقيع هذه المذكرة.

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الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع موريشيوس لتدريب كوادر في مكافحة الفساد

وقد نقل الوفد تحيات رئيس هيئة الرقابة الإدارية لرئيس المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد بدولة موريشيوس، واعتزازه بتوقيع مذكرة للتفاهم المشترك بين البلدين، معربا عن أمله بتعزيز هذا التعاون مستقبلًا لمستويات أعلى، انطلاقًا من المسؤوليات الملقاة على عاتق أجهزة مكافحة الفساد بالدول الأفريقية وبما يلبي طموحات شعوبها في تحقيق التنمية المستدامة.

وتمت مراسم توقيع الاتفاقية اليوم بمقر المفوضية المستقلة لمكافحة الفساد بدولة موريشيوس، وبحضور آية سعد، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة موريشيوس.

الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع موريشيوس لتدريب كوادر في مكافحة الفساد

وفي السياق ذاته، وفي إطار المنحة السابق تقديمها من رئيس الجمهورية لـ ٢٥٠ دارسا من الكوادر الأفريقية العاملة في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه، اختتمت اليوم فعاليات الدورة التدريبية رقم (٧) التي عقدت خلال الفترة من ١ إلى ٥ مارس ٢٠٢٠ بمقر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية لـ٣٣ دارسا أفريقيا من عدة دول أفريقية وهي (تنزانيا، الكونجو برازافيل، النيجر، بوروندي، كينيا، إثيوبيا، موريشيوس، وزامبيا) ليصبح بذلك إجمالي ما تم تدريبه في إطار منحة الرئيس 216 دارسا، وجارٍ استكمال ما تبقى من المنحة، إبريل المقبل.