شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر في كانبرا تستقبل مجموعة من الطلاب الأستراليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت سفارة مصر في كانبرا بترتيب زيارة لطلبة إحدى المدارس الابتدائية ومجموعة من المعلمين إلى مقر السفارة المصرية.

يأتي ذلك في إطار الأنشطة الثقافية التي تقوم بها السفارة، وفى إطار حرص البعثة على التواصل مع مختلف الفئات والشرائح العمرية بالمجتمع الأسترالي.

وخلال الزيارة، تم استقبال الطلبة وتقديم شرح مبسط لهم عن طبيعة عمل البعثات الدبلوماسية، ودورها في دعم العلاقات الثنائية بين الدول، والدور الذي يضطلع به القسم القنصلى بالبعثة سواء لخدمة المصريين المُقيمين بأستراليا أو الأجانب المسافرين إلى مصر، كما تم اصطحاب الطلبة إلى المعرض المُقام بمقر البعثة، والذي يحتوي على غرف منفصلة تحكي كل منها جزءا من تاريخ مصر، حيث تم تقديم شرح عن تاريخ مصر وحضارتها واستعراض أهم المناطق السياحية، وبعض المشروعات القومية الهامة كقناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية، والمتحف المصري الكبير.