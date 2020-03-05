شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الفتوي والتشريع تلزم الجمارك بدفع 19 مليون جنيهًا لهيئة قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مصلحة الجمارك بدفع مبلغ 19 مليون جنيهًا و483 ألفًا و185 جنيهًا و37 قرشًا للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك مقابل الانتفاع عن المساحات المرخص فيها بميناء بورسعيد عن الفترة من 1 يونيو 1996 حتى 30 يونيو 2018.

وشرحت الجمعية، النزاع طبقا لما عرض عليها من مستندات، بأن الهيئة العامة لميناء بوسعيد حلت محل هيئة قناة السويس في ملكية أرض ميناء غرب بورسعيد بدءًا من 1 يوليو 1981، وكانت هيئة قناة السويس رخصت لمصلحة الجمارك ببورسعيد في شغل 3 قطع بميناء بورسعيد مقابل 1614 جنيهًا و500 مليم.

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وأضافت الجمعية العمومية في فتواها أن مصلحة الجمارك كانت تسدد المبلغ المستحق عليها بانتظام إلى أن توقفت بتاريخ 1 يناير 1986 عن السداد، وبمطالبة الهيئة لها بسداد المديونيات المستحقة عيلها امتنعت عن السداد.

وأكدت الجمعية أن هناك تقريرًا صادرًا عن لجنة شكلت من الطرفين، وفقا لقرار الجمعية العمومية بتاريخ 13 يونيو2016، والذي تضمن ان عدد المساحات المشغولة بمعرفة مصلحة جمارك بورسعيد داخل ميناء بورسعيد داخل ميناء بورسعيد بلغ 19 ساحة بينهم 6 ساحات صدر بشأنها تراخيص، بعضها صادر عن هيئة قناة السويس والبعض الاخر صدر عن الهيئة العامة لميناء بورسعيد قبل حلول الهيئة العامة لميناء بورسعيد محل هيئة قناة السويس بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 1980.

واستكملت الجمعية، أن مصلحة الجمارك لم تقدم أي مستند يفيد عدم تجديد التراخيص الصادرة لها أو عدم شغلها للمساحات محل الترخيص فمن ثم تستمر هذه التراخيص في مواجهة الجمارك، وتكون خاضعة لاحكامها، والتي من بينها اداء مقابل الانتفاع المتفق عليه في المواعيد المحددة له.

واختتمت الجمعية فتوى النزاع أن تقرير اللجنة خلص إلى أن إجمالي قيمة مقابل الانتفاع بالأراضي والمباني التي صدرت بشأنها هذه التراخيص قُدَّر بمبلغ 19 مليون جنيهًا و483 ألفًا و185 جنيهًا و37 قرشًا، بالإضافة إلى ما يستجد شهريًا طبقا لأحكام تراخيص الانتفاع، وذلك عن الفترة من 1 يونيو 1996 حتى 30 يونيو 2018.