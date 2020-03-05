شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ الدورة التثقيفية 32 في التوعية السكانية لـ200 إمامًا بـ«أوقاف المنوفية» الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، تنفيذ الدورة التثقيفية الثانية والثلاثين في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة والمواطنة لعدد 200 إمامًا بمديرية أوقاف المنوفية لمدة يومين الأحد والاثنين المقبلين، وذلك بالمركز الثقافي بجوار مسجد الأنصاري بمركز شبين الكوم. يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في التوعية بالقضية السكانية وتنظيم الأسرة والقضايا المجتمعية.

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