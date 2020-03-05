شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مؤتمر التغذية العلاجية بجامعة أسيوط: 53% من وفيات الأطفال سببها سوء التغذية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للتغذية العلاجية بصعيد مصر، والذي تنظمه جمعية صعيد مصر للتغذية العلاجية والميتابوليزم بجامعة أسيوط.

Advertisements

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط السابق، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتتنمية البيئة، والدكتور حسن عبداللطيف نائب مدير مستشفيات أسيوط الجامعية، وبمشاركة الدكتور مصطفى السعيد أستاذ طب الأطفال بالجامعة ورئيس شرف المؤتمر، والدكتور عمر مطر أستاذ التغذية الوريدية والفمية ورئيس وحدة التغذية العلاجية بمستشفى قصر العيني بجامعة القاهرة، والدكتور أسامة العشير أستاذ طب الأطفال بكلية الطب ومدير الجمعية ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد سيد مرزوق مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بأسيوط.

وقال الدكتور أسامة العشير إن «المؤتمر يأتي في ظل ارتفاع مخيف تشهده مصر لنسب السمنة ونقص الحديد وعدد من الأمراض والظواهر الخطيرة الناتجة عن سوء التغذية، حيث أن 50 % من الأطفال يعانون من السمنة، و30 % يعانون من التقزم، و40 % يعانون من نقص الحديد، كما أن سوء التغذية هو السبب في نحو53 % من وفيات الأطفال، و70 % من الأمراض التي تصيب الأطفال والبالغين على حد سواء، كما أن الأم المصرية تنقل سوء التغذية لجنينها حيث أن 85 % من الأمهات يعانون من السمنة وسوء التغذية، و25 % منهن يعانون من نقص الحديد».

وأشار إلى أنه بجانب وحدة التغذية الاكلينيكية بجامعة أسيوط تم إنشاء وحدة التغذية بالأنابيب المعدية لعلاج سوء التغذية، كما تم افتتاح عيادات خارجية لمعالجة سوء التغذية وجميعها تعمل بأحدث التقنيات وبالمجان، كما أشاد بالمبادرة الرئاسية لتوعية الشعب والكشف عن الأمراض غير السارية التي تهدد صحة الأم وتنعكس بصورة مباشرة على الأطفال.

الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط يفتتح فعاليات« المؤتمر السنوي الثاني للتغذية العلاجية بصعيد مصر»

الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط يفتتح فعاليات« المؤتمر السنوي الثاني للتغذية العلاجية بصعيد مصر»

الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط يفتتح فعاليات« المؤتمر السنوي الثاني للتغذية العلاجية بصعيد مصر»