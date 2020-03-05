شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 6 مشروعات خدمية جديدة بمركز السنبلاوين بتكلفة 28 مليون جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الخميس، 6 مشروعات خدمية جديدة بمركز السنبلاوين، بتكلفة تتخطى 28 مليون جنيه، وذلك خلال جولة بعدد من قرى المركز.

وبدأ المحافظ جولته بإفتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى «شبراهور» المركزي، والتي تضم 10 ماكينات للغسيل وغرفة للنفايات الطبية وحجرتين للمستلزمات الطبية وتابع عرض «بريزنتيش» لمراحل إنشاء وحدة الغسيل، والتي بلغت تكلفتها 6 مليون جنيه.

وافتتح المحافظ الملعب الخماسي بمركز شباب قرية «الزريقي» بتكلفة 1.6 مليون جنيه من موازنة مديرية الشباب والرياضة، وتابع استعراض لفرقة كاراتيه الأطفال أبناء مركز الشباب أولاد وبنات، بالإضافة إلى افتتاح 6 فصول جديدة وفصلين خدمات بمدرسة قرية «ميت غريطة» الإبتدائية المشتركة والمقامة على مساحة 1705 متر مربع بتكلفة 4.06 مليون جنيه، وتفقد دورات المياه.

وخلال الجولة توجه المحافظ إلى مستشفى السنبلاوين العام وافتتح بها جناح العمليات الجديد والذي يضم 7 غرف عمليات و6 أجهزة تخدير، و8 مونيتور وأجهزة صدمات بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه منها 7 مليون تجهيزات المكان و5 مليون للأجهزة والمستلزمات وتفقد عدد من الغرف بالجناح ومستلزمات العمليات.

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واختتم جولته بافتتاح 8 فصول توسعات بمدرسة كفر غنام الابتدائية المشتركة بتكلفة 5 مليون جنيه وتفقد دورات المياه وعددا من الفصول، مشيدًا بجودة التشطيبات ومؤكدًا على الحفاظ على منشآت الدولة والصيانة الدورية لها لتعظيم الاستفادة منها.

وقال «مختار» في تصريحات صحفية: «إن افتتاح تلك المشروعات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والعمل على بناء الإنسان وتسعى المحافظة جاهدة لتحسين مستوى الخدمات من خلال مشروعات تنموية عديدة».

وأكد «مختار» على ضرورة الحفاظ على المنشآت والصيانة الدورية لها، قائلا: «مش عايزين نفتح النهاردة وننسى لازم نتابع بالصيانة الدورية علشان نحافظ على المنشآت لتواصل تقديم الخدمة».

ووجه المحافظ الشكر لجهود المجتمع المدني وأهالي السنبلاوين والدقهلية على جهودهم الملموسة في المشاركة المجتمعية وقال إنهم يضربون أروع الأمثلة في المشاركة الإيجابية.

كان في استقبال محافظ الدقهلية خلال زيارته الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، والمهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب المتولي عبدالعال، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، ونواب البرلمان عن مركز السنبلاوين.

الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يفتتح مشروعات خدمية جديدة بمركز السنبلاوين