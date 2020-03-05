شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يفتتح مركزي تموين في «كوم حمادة» بتكلفة مليوني جنيه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مكتب تموين واقد المطور، بقرية واقد التابعة لمركز كوم حمادة، بتكلفة مليون جنية، ويخدم نحو 250 ألف مواطن بالقرية وقرى النجيلة وكوم شريك والبريجات.

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كما افتتح «المحافظ» أيضًا مركز خدمة التموين المطور بمدينة كوم حمادة، بتكلفة مليون جنية ويخدم 300 ألف مواطن بمدينة كوم حمادة وقرى دست الأشراف وشابور وصفط العنب وكفر بولين التابعة للمركز.

ويقدم المركزان خدمات استخراج بطاقات التموين الجديدة وبدل فاقد وتالف منها وخصم المتوفين والمسافرين للخارج من البطاقات التموينية وتعديل البيانات للأفراد للوفاة أو السفر للخارج وإضافة الزوجة المستفيدة على بطاقة الزوج، وتحويل البطاقات للمواطنين إلى محافظات أخرى.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير المساعد، والعميد عبدالله المليجي، رئيس مدينة كوم حمادة، والمهندسة هالة سعد، رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكبارى بالبحيرة.

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يفتتح مركزان للتموين فى كوم حمادة

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يفتتح مركزان للتموين فى كوم حمادة

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يفتتح مركزان للتموين فى كوم حمادة

اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يفتتح مركزان للتموين فى كوم حمادة