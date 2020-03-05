شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يفتتح معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، المعرض السنوي لزهور الربيع بالحديقة المنوذجية بالقناطر الخيرية، رافقه خلال الافتتاح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، في إطار جهود وزارة الري في تطوير وتجميل مدينة القناطر الخيرية التي تتميز بالطبيعة الخلابة وانتشار الحدائق الخضراء على مساحة 180 فدانا حول نهر النيل.

ووجه «عبدالعاطى» بالاستمرار في أعمال تطوير حدائق القناطر الخيرية بالتشغيل الذاتى ورفع مستوى الخدمة بها لزيادة إيرادات الدولة واستغلال المساحة الفضاء بحديقة النخيل.

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وتفقد الوزير أعمال التطوير الجارية بالتشغيل الذاتى لحديقة أبوقردان والمرحلة الثانية من تطوير حديقة «عفلة»، للاطمئنان على استعدادات الوزارة لاستقبال الزائرين أثناء أعياد الربيع «شم النسيم».

وقال إن المعرض يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير وتجميل منطقة القناطر الخيرية والعودة إلى الطبيعة الخلابة والحفاظ على الأصناف المصرية الأصيلة من الورود والزهور والتي تعد بمثابة لوحة فنية وجمالية تضم أكثر من 50 ألف زهرة من الأنواع العالمية بمختلف الألوان المبهرة والأشكال المتناسقة وفي مقدمتها زهرة السناريا وغيرها من الزهور والورود الطبيعية التي تزخر بها الحدائق المصرية مثل البيجونيا والبرميولا والفريزيا والأكسالزا.

الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى يفتتح معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية

الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى يفتتح معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية

وأشار إلى أن المعرض يضم العديد من نباتات التنسيق الداخلي بالصوبة الزجاجية وصوب الأمهات والتي تزيد على 200 نوع، إضافة إلى المعرض الدائم للصبارات بأنواعها المختلفة والتي تتخطى 200 نوع ويستمر المعرض حتى احتفالات أعياد الربيع تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لري قناطر الدلتا بالتعاون مع محطة بحوث البساتين بالقناطر الخيرية، والعديد من الشركات المتخصصة في الزهور والنباتات الطبية والعطرية. ويتضمن برنامج المعرض ندوات علمية في مجال الزهور ونباتات الزينة واللاند سكيب ومعلومات قيمة عن النباتات الطبية والعطرية من خلال نخبة متخصصة من أساتذة معهد بحوث البساتين وأصحاب الخبرات العالمية في تلك المجالات.

ولفت الوزير إلى أن معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية بمثابة لوحة فنية وجمالية تحتوي على أكثر من 24 ألف زهرة من الأنواع العالمية بمختلف الألوان المبهرة والأشكال المتناسقة، وأن وزارة الري قد انتهت من عملية تطوير حديقة «عفلة» التي تربط قناطر دمياط القديمة والجديدة المقامة على مساحة 13 فدانا، حيث تم تنفيذ ممشى أهل مصر بتكلفة مليون و400 ألف جنيه بها على غرار ما يتم تنفيذه بكورنيش القاهرة لخدمة الزائرين والمنطقة.