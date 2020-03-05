شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الكهرباء: تدريب 8330 إفريقيًا خلال 13 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء نجح في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لعدد 8330 متدربا إفريقيا خلال الثلاثة عشر عاما الماضية، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء المصري يمتلك أكثر من 20 مركزا تدريبيا، وحصل مركزان منها على اعتماد من اتحاد مرافق الطاقة الإفريقية APUA.

وأضاف «عسران»، خلال احتفالية تخريج عدد 57 متدرباً من دول حوض النيل في ثلاثة برامج تدريبية تحت عنوان «الـBOOT وإتفاقيات شراء الطاقة»، «تشغيل وصيانة محطات الكهرباء التي تعمل بالديزل»، «تكنولوجيات الطاقة الشمسية الفوطوفلطية وتحسين كفاءة الطاقة»، بحضور المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن هذه البرامج التدريبية شملت عددا من المتدربين من دول حوض النيل والقرن الإفريقى من بوروندى، جيبوتى، الكونغو الديمقراطية، إريتريا، كينيا، الصومال، جنوب السودان، تنزانيا.

وأشار نائب الوزير إلى أن هذه البرامج تأتي ضمن عدد من الدورات التدريبية الجارى تنفيذها في إطار مشروع التعاون مع الدول الإفريقية الذي يتبناه القطاع ويتم تنفيذه لبناء القدرات البشرية بدول حوض النيل في مجالات الكهرباء في مصر سواء من خلال البرامج التدريبية أو بإيفاد الخبراء المصريين لهذه الدول في مختلف مجالات الطاقة.

وأكد أن برامج بناء القدرات وتبادل الخبرات تعد ذات أهمية قصوى من أجل تدعيم وتعزيز العلاقات التاريخية بين الدول والوصول إلى شراكة حقيقية لتحقيق النفع المشترك والأهداف المرجوة.

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من جهته، لفت المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت تلك البرامج التدريبية منذ عام 2007، وذلك مع دولتى السودان وإثيوبيا، وتقدم الوزارة في الوقت الحالى التدريب لدول حوض النيل والقرن الإفريقى، وذلك لتبادل المعرفة حول كافة مجالات الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع بالإضافة إلى المجالات الإدارية.

وأضاف «دسوقى» أن قطاع الكهرباء يستمر في تقديم الدورات التدريبية، والدعم الفنى وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكافة الأطراف، من خلال التعاون في مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية، معربا عن أمله في قيام المتدربين بنقل المعرفة والمهارات التي اكتسبوها من البرامج التدريبية مع زملائهم لتحقيق الاستفادة القصوى وتحسين الوضع الحالى لقطاع الكهرباء في بلادهم.

كما أعرب عن رغبته في دعم أواصر التعاون بين دول حوض النيل كافةً لتحقيق الأهداف المرجوة وذلك من خلال ترشيح المشارك المناسب لحضور البرامج التدريبية التي تقوم بتنظيمها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية وتخلل هذه الدورات التدريبية عدد من الزيارات الميدانية لمواقع مشروعات الكهرباء، كما تمت زيارة عدد من المواقع السياحية على أرض مصر.

من جانبهم، أعرب المتدربون عن تقديرهم وعرفانهم للدور المتميز والجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المصرى في إعداد وتنظيم الدورات التدريبية لتحقيق الاستفادة القصوى منها، مؤكدين أنهم سيعملون على نقل الخبرة التي اكتسبوها من مصر إلى بلادهم.

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