شكرا لقرائتكم خبر عن كيف خرج المصري المصاب بـ«كورونا» من 3 مطارات دون تشخيصه؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج، حيث تم تشخيص حالة مواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما، بالفيروس، بعد عودته إلى مصر من صربيا مرورًا بفرنسا «ترانزيت» لمدة 12 ساعة، ولكن بعد أن شعر بظهور أعراض الفيروس بعد مرور عدة أيام من وصوله إلى مصر.

«المصري اليوم» سألت اثنين من أبرز استشاريي الأمراض الصدرية عن كيفية مروره من 3 مطارات دون تشخيص المرض؟

الدكتور عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، أوضح كيفية عبور الشخص المصاب من المطار سواء في فرنسا أو صربيا أو مصر دون اكتشاف إصابته رغم وجود إجراءات طبية في المطارات، قائلًا إن إجراءات الفحص الطبي للكشف عن إصابة شخص ما من عدمها، تتم من خلال قياس درجة الحرارة والكشف عن وجود أي مظاهر إكلينيكية للمرض، وفي حالة عدم ارتفاع درجة الحرارة أو ظهور أي من أعراض العطس أو السعال يكون من المكن عدم اكتشاف وجود الفيروس، وذلك في أي مكان في العالم.

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وعن مخالطة هذا الحالة المصابة للأشخاص خلال فترة ما قبل التشخيص، أوضح من جانبه أن احتمالية حدوث العدوى في حالة عدم ظهور الأعراض يكون ضعيفا جدًا، فعلى سبيل المثال إذا خالطت شخصا مصابا بالأنفلوانزا لكنه لا يقوم بالعطس والسعال فسيكون احتمال حدوث عدوى ضعيفا، ونفس الشيء بالقياس على فيروس كورونا.

وتابع أنه في حالة شعور أحد المخالطين للحالة المكتشفة بظهور أعراض فليتوجه لإجراء فحص طبي لوضعه تحت الملاحظة.

السؤال نفسه توجهت به «المصري اليوم» إلى الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة، فكانت إجابته أنه لا يمكن اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد في حالة عدم ظهور أعراض، لذلك تم عبور الحالة من المطار بعد فحصها.

أما عن الأشخاص الذين خالطهم قبل اكتشاف إصابته فأوضح أنه لن تتم العدوى طالما لم تكن تظهر عليه أعراض، مشيرًا إلى أنه في حالة شك أحدهم في أنه قد التقط الفيروس، فالأمر بسيط حيث يمكنه التوجه للمستشفى ليتم وضعه تحت الملاحظة والبدء في علاجه إذا كان الأمر يستدعي.