شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يُكرم عددًا من أسر الشهداء والمتميزين من رجال الشرطة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على تقديره للجهود المتواصلة والمتفانية التي يبذلها أعضاء هيئة الشرطة على امتداد مواقع الوطن، مؤكداً أن تكريم نماذج من رجال الشرطة يُعد تكريماً للجميع، جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية، بمجمع احتفالات الشرطة بالقاهرة الجديدة، لتكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة، وحضر الاحتفال عدد من مساعدى الوزير وقيادات الوزارة.

وقف الحضور في بداية الاحتفال دقيقة حدادا على أرواح رجال الشرطة الأبطال الذين استشهدوا أثناء تأدية واجبهم، وضربوا المثل والقدوة في التضحية والفداء.

وخلال الاحتفال قام وزير الداخلية بتسليم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين الأوسمة والأنواط التي منحها لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل أمن الوطن، لافتاً إلى أن هيئة الشرطة تبعث برسالة تقدير وعرفان للدولة المصرية وللقيادة الرشيدة للرئيس السيسى على كل أوجه الدعم للعمل الأمنى، مؤكداً أن الجهود الأمنية التي تبذلها كافة الداخلية وما يتحقق من نجاحات لإقرار الأمن والاستقرار، محل تقدير من الدولة وعلى كافة المستويات.

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وقد أشاد «توفيق» بحرص رجال الشرطة المصابون وإصرارهم على العودة لأداء واجبهم، مؤكداً أن إصاباتهم تمثل وساما إضافيا في تاريخ عملهم الوظيفى وما قدموه من تضحيات في سبيل إقرار أمن البلاد يجسد ويحقق ملحمة عطاء وفداء وأنهم مبعث فخر واعتزاز ووسام على صدورنا جميعاً.

وأشار الوزير إلى أن التاريخ سيسطر بأحرف من نور البطولات والتضحيات التي قام بها أبناء جهاز الشرطة في هذه المرحلة، والتى تعد امتداداً لتاريخ طويل يحفل بالعديد من البطولات التي تؤكد وطنية جهاز الشرطة.

وأكد «توفيق» على أن هيئة الشرطة تؤدى رسالة سامية في تأمين مسيرة العمل الوطنى وهى دائماً موضع تقدير من كافة شرائح المجتمع المصرى العظيم وأن التضحيات تهون مهما تعاظمت ليبقى الوطن في أمن وأمان.

كما أوضح «توفيق» الوزير أن هذا التكريم يأتى ضمن منهجيات العمل داخل وزارة الداخلية تقديراً لشهدائنا الأبرار ولجهود المتميزين لتحفيز الجميع لبذل الجهد وتطوير المهارات وتنميتها، وترسيخ فلسفة التفانى وإنكار الذات في العمل، بما يُسهم في تحقيق التطلعات المنشودة، للارتقاء بمستوى الأداء في إطار سعى الوزارة الدائم لتقديم خدمات متميزة للجمهور في مختلف مجالات العمل الأمنى.

من جانبهم، أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم لذلك التكريم الرئاسى، كما أكد المكرّمون شكرهم وتقديرهم لهذا النوع من التكريم، الذي يُعد حافزاً لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم، ويزيدهم إيماناً وإخلاصاً في عملهم لخدمة الوطن وشعبه العظيم.. مؤكدين عزمهم وإصرارهم على بذل كافة الطاقات لتحقيق رسالتهم الوطنية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يكرم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يكرم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يكرم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يكرم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يكرم عدد من أسر الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة