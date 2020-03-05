شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: 86% من الدعم النقدى موجه للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات المنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة الذى يعقد فى القاهرة لأول مرة، ويشرف على تنظيمه المجلس القومى للمرأة، ويستمر لمدة يومين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقالت القباج إن المرأة تحتل مكانة كبرى في وزارة التضامن، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على المرأة فى 3 محاور؛ الأول محور الحماية والثاني هو محور التمكين والتنمية والثالث هو محور التغيير المجتمعي لافته إلى أن محور الحماية يشمل دعم المرأة من خلال الدعم النقدي المشروط والذي وفر للسيدات ما يقرب من 670 ألف بطاقة رقم قومى وشهادة ميلاد وشهادة توثيق زواج في بعض المجتمعات، مشيرة إلى أن برنامج الدعم النقدي المشروط يوجه موارده للأسرة بشكل عام ويخص بالاهتمام النساء حيث إن 86% من الدعم النقدي يخرج للسيدات.

وأكدت القباج أنه جانب الدعم النقدي تقدم الوزارة خدمات أخرى ووصلات المياه وصرف وغاز ورفع كفاءة المنازل وكل خدمات البنية التحتية، موضحة أن تطوير البنية التحتية يعطي للمرأة ظروف حياة أفضل ويؤهلها للعمل بشكل.

لافته الى إلى أن الوزارة لديها برامج لا أمية مع تكافل لأن 62% من نساء تكافل أميات، ولذلك تعمل الوزارة من خلال برنامج لا أمية مع في محو الأمية وتدريب النساء تدريبات متنوعة لتمكينهم بالإضافة إلى حماية النساء من العنف من خلال مراكز استضافة وتوجيه المرأة وتمتلك الوزارة 8 مراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف يوفرون حماية قانونية و نفسية وصحية للنساء.

وقالت القباج إن المحور الثاني هو التمكين للنساء والتنمية؛ حيث تعمل الوزارة على إخراج النساء القادرات على العمل من الدعم النقدي وتأهيلهم لسوق العمل من خلال تدريبات على إدارة المشروعات والتسويق للمنتجات وتمنحهم الوزارة إقراض متناهي الصغر بنسبة قليلة من المصروفات الإدارية ونقل أصول إنتاجية لتمكينهم اقتصاديا وتدريبهم على الشمول المالى.

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وأكدت القباج أن الوزارة تخدم النساء المطلقات من خلال صرف النفقة عن طريق بنك ناصر الاجتماعي التابع للوزارة لحين حل مشكلاتهم في القضايا وتتحمل عبء متابعة قضاياهم من خلال الدفع الإلكترونى.

ولفتت القباج إلى أن المحور الثالث هو التغيير المجتمعي والذي يركز على تغيير الوعي الزائف وهو ما تعاني منه النساء في الريف والحضر مثل ختان الإناث وزواج القاصرات والهجرة غير الشرعية ويركز البرنامج على التمكين الاقتصادى للنساء والاكتشاف المبكر للإعاقة والمواطنة، ويضم 12 رسالة يساهم في تشكيل الوعي.

وأكدت القباج أن الوزارط إن مجال الإعاقة هو في مقدمة اهتمامات الوزارة وخاصة النساء ذوات الإعاقة والدفاع عن حقوقهن لافته الى أن الفترة الماضية شهدت تقدما في قضية ذوي الإعاقة من خلال إصدار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة للمرأة الأولى يوفر كافة الحقوق المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة نصيب للمرأة منها كبير.

وعلى هامش المؤتمر كرمت إدارة المؤتمر نيفين القباجوزيرة التضامن الاجتماعي على دورها الفعال في مجال حماية وتمكين المرأة، وشهد المؤتمر حضور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.