شكرا لقرائتكم خبر عن مدير حميات امبابة: استقبلنا 23 حالة اشتباه بكورونا لأجانب ومصريين وتحاليلهم سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود خليل مدير مستشفى حميات امبابة، في تصريح خاص لــ ”الخليج 365”، أن المستشفى استقبل حوالى 23 حالة من حالات الاشتباه بفيروس كورونا منذ اندلاع الفيروس حتى الآن، لكوريين وصينيين ومصريين، وكويتي ودانماركى، وكانت تحاليلهم سلبية.

وأضاف، إن جميع هذه الحالات هي حالات اشتباه، وعند الكشف على اى مشتبه وتظهر التحاليل بانها سلبية يتم خروجه من المستشفى، مشيرا إلى أن البعض ظل في المستشفى لمدة يومين، أو ثلاثة أيام، حتى التأكد من سلبية التحاليل.

وقال الدكتور محمود خليل مدير مستشفى حميات امبابة، إنه تم تخصيص مكان للحجر الصحى بالمستشفى، بطاقم متخصص يشمل التمريض، والأطباء، والعمال، وهم منفصلين تماما عن باقى المرضى، وتم امدادهم بجميع وسائل مكافحة العدوى، موضحا أن المستشفى يتبع خطوات مكافحة العدوى، لعدم منع عدوى الآخرين.

وأضاف، أن كورونا هي عدوى فيروسية، ويتم التعامل مع فيروس كورونا بعلاجات أنفلونزا الطيور، والذى تم استخدامه فى علاج الانفلونزا، وهو عقار "التاميفلو"، كإجراءات احترازية إذا ظهرت الأعراض على المريض، بالإضافة الى مخفضات الحرارة وموسعات الشعب، ومذيبات البلغم، مضيفا نحن على استعداد لاستقبال أى حالات لفيروس كورونا.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد اكدت صباح اليوم، أن الحالة الثالثة المصاب بفيروس كورونا لمصرى عائد من صربيا مرورا بفرنسا، عندما ظهرت علية الأعراض توجه من تلقاء نفسه لمستشفى العباسية للحميات للكشف والفحص.

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كانت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، قد أعلنتا اليوم الخميس، اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصرى عائد من الخارج.

وأوضحت الوزارة، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاماً عائد من دولة صربيا مروراً بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أى أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له التى جاءت إيجابية اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020، وجار نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت، أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤكداً أن الوزارة تقوم حالياً باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

وأشارت الوزارة، إلى أن أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هى الحالة الثالثة الإيجابية فى مصر لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الأولى لشخص أجنبى كان حاملاً للفيروس، وتلقى رعاية طبية فائقة، وتم إجراء تحليل الـ "pcr" له تحت إشراف كل من وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، عدة مرات متتالية أخرها بعد قضائه 14 يوماً داخل الحجر الصحى، وجاءت نتيجة التحليل سلبية فى كل مرة، وغادر الحجر الصحى، والحالة الثانية لشخص أجنبى تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضى الموافق 1 مارس 2020، وتم عزله على الفور بمستشفى العزل المخصص، وهو يتلقى الرعاية الطبية، وحالته مستقرة وجميع فحوصاته تؤكد تحسن حالته الصحية.

وفى هذا الصدد اكدت وزارة الصحة، أنه فور الاشتباه بأى إصابة سيتم الإعلان عنها فوراً، بكل شفافية طبقاً، للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.