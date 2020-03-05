شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: لأول مرة تصميم مناهج لكل فئات طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة نوال شلبى مدير مركز المناهج والمواد التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بحلول 2017 بدأت أول موجة للتطوير وحدث وان كانت المناهج الجديدة فى المدارس 2018.

وأضافت نوال شلبى، خلال فعالية "التعليم 2.0 للجميع: مناهج 2.0 للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة"، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل سمات نظام التعليم الجديد والمناهج تم نقلها لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، وتم وضع إطار ودليل لمناهج التربية الخاصة، لافتة إلى أنه لأول مرة يتم صناعة مناهج مفصلة لكل فئات طلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع اليونيسف، والوزارة نسقت مع كلية علوم الإعاقة بجامعة الزقازيق وتم عمل توليفة للمناهج وفق المعايير العالمية وتم عقد ورش عمل كثيرة بالمركز لبناء مناهج لطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الدكتورة نوال شلبى الوزارة لديها منتج سواء مناهج أو أفراد راضيين عنهم كرؤية للتطوير الجديد الذى تتبناه الوزارة، موضحة أن مركز المناهج سعيد بمشاركته فى بناء مناهج جديدة تساهم فى نقل مصر للأمام.

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