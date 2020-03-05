شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة الإذاعة المصرية للاحتفال بيوم المرأة العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية خطة الاحتفال بيوم المراة العالمي والذي يوافق الاحد 8 مارس، حيث أكد نوار على إبراز الدور الذي تلعبه مصر علي المستوي الدولي للقضاء علي اشكال التميز ضد المرأة، والتأكيد علي الجهود الدولية التى بذلت من أجل تمكين المرأة من القيام بواجباتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

ويتضمن اليوم الاحتفال بفترات مفتوحة منها فقرة "حول العالم" عن مجالات تفوقت فيها المرأة علي مستوي العالم مقارنة بالرجل مثل السياسة والفن والاقتصاد والرياضة ومناقشتها مع المستمعين، وفقرة ويدنج بلانر : فترة مفتوحة تتضمن استضافة احدي السيدات التي تقوم بعمل ويدنج بلانر وصعوبة واهمية هذه الوظيفة واختلاف المرأة ولمساتها عن الرجل فيها، وفقرة "لوكيشن"، وهى فترة مفتوحة تتضمن لقاءات مع النقاد والفنانات عن سينما المرأة العالمية وأهم الموضوعات التى تتم تناولها في الافلام العالمية واختلافها عن الافلام المصرية ولقاءات مع الناقدة ماجدة موريس والفنانة سوسن بدر .

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ومن بين الفقرات "ليمون بالنعناع" وهى فترة مفتوحة تتضمن اختيار موضوع ومناقشته مع المستمعين مثل اهتمام المرأة فى العالم الغربى بعملها أكثر من الزواج وانتقال هذه الظاهرة الى بلدان أخرى، واستضافة أحد علماء الاجتماع لمعرفة رأيه.