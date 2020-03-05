سامح شكرى يبحث تعزيز التعاون المشترك مع سفراء الدول الإفريقية بالقاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سامح شكرى، وزير الخارجية، بعدد من سفراء الدول الأفريقية، في القاهرة، وذلك لاستعراض جهود دفع التعاون الثنائى وتعزيز العمل الأفريقي المشترك.
ونشر السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر حسابه الرسمي بتويتر، صورا من اللقاء، وعلق :"الآن بمقر وزارة الخارجية... الوزير سامح شكري يلتقي بسفراء الدول الأفريقية الشقيقة في القاهرة، وذلك لاستعراض جهود دفع التعاون الثنائي وتعزيز العمل الأفريقي المشترك.
الخارجية
وفى سياق آخر استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، وذلك لاستعراض أوجه العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقين والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
سامح شكرى
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا على العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البلدين والتطوُر الملحوظ الذي تشهده أوجه التعاون الثنائي، وأهمية الاستمرار في الدفع قدماً بمختلف أُطر التعاون خلال الفترة المُقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
سامح شكرى وسفراء الدول الإفريقية
وزير الخارجية
وأوضح حافظ أن اللقاء تناول التطورات المُتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، لاسيما على المشهديّن الليبي والسوري، مع التأكيد على رفض التدخلات الإقليمية في شئون الدول العربية وعدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلبًا على أمن واستقرار المنطقة. وأعرب الوزير شكري عن موقف مصر الثابت من مساندة ودعم أمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن اللقاء تطرق كذلك إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الأخير لمجلس جامعة الدول العربية وبحث أهم القضايا العربية والإقليمية والدولية محل الاهتمام من الجانبين.
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