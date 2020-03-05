شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بزيادة معاش المهندسين لألف جنيه..والنقيب: سرعلنا تعديل القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، لعام 2020، مطالبة العديد من المهندسين المشاركين بالعمومية، بزيادة المعاشات إلى ألف جنيه، وذلك بعد عرض تقرير أمين الصندوق، والذى تضمن تحقيق النقابة لفائض فى صندوق المعاشات بلغ نحو 365 مليون جنيه.

وقال الدكتور محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب، عضو المجلس الأعلى السابق لنقابة المهندسين، إن معاش نقابة المهندسين، والمقدرة قيمته بـ800 جنيه، مازال لا يليق بأعضاء النقابة، مشيدا بالجهود التى بذلها مجلس النقابة الحالى، والميزانية التى تم إعلانها، مطالبا مجلس النقابة بعرض التصويت على زيادة المعاشات على أعضاء الجمعية العمومية، بصفتها السلطة الأعلى للنقابة، وبذل النقابة لجهد إضافى وفق قرار العمومية، مشيرا إلى ضرورة أن تمكن النقابة للمهندسين الفائزين فى انتخابات 2018.

من ناحيته، رد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين،: إذن نطالب الدكتور محمد عضو مجلس النواب، بأن يساعد النقابة، بسرعة عرض تعديلات قانون النقابة، لطرحها بالجلسة العامة، وإقراراها، والذى بدوره يساهم فى زيادة موارد النقابة، وتمكن النقابة من زيادة المعاشات، مشيرا إلى ضرورة توفير موارد لصندوق المعاشات والنقابة قبل الحديث عن الزيادة وإلا ستخرب النقابة.

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وأضاف ضاحي، خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للنقابة اليوم، أنه لا يقبل المزايدة على عمل مجلس النقابة، موضحا: البعض يطالب بزيادة المعاش إلى الف أو ألفى جنيه، وأنا أستطيع أن أقول الزيادة 3 آلاف، وبعد عام النقابة هتتخرب، أنا أمين عليكم وعلي النقابة، وأؤكد أنه لابد من تدعيم صندوق، فلا زيادة دون موارد.

وتابع: معندناش حاجه نخبيها، والأمر ليس تصفية مواقف انتخابية، ونعرض الوضع بشفافية، مما لا شك فيه أن ما يحدث فى النقابة حاليا، لم يحدث من قبل، ولابد من أن يكون لدينا تلك القناعة ليكون لدى المجلس وهيئة المكتب المقبلة، القدرة على العمل.