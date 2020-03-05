شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مكرم عبيد: نجحنا مع وزارة التموين فى إطلاق 3 مؤشرات جغرافية للسلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نادية مكرم عبيد، المدير التنفيذى لمركز البيئة والتنمية للاقليم العربى وأوروبا - سيدارى - إن المركز نجح بالتعاون مع ووزارة التموين فى إطلاق 3 مؤشرات جغرافية للسلع لأول مرة فى مصر وهم تين مطروح وعنب برانى وزيت زيتون مطروح تنفيذا لمشروع المؤشرات الجغرافية لمنتجات مطروح.

وأضافت نادية مكرم فى الكلمة التى كلمتها التى ألقاها نيابة عنها الدكتور عمرو عبد المجيد مدير مشروع المؤشر الجغرافىة (بسيدارى " ان المؤشر الجغرافى يعد من أدوات الحماية للمنتجات الطبيعية، وإبراز تميز وخصوصية المنتجات المرتبطة بموقع جغرافى محدد، حيث أنه علاقة تعطى لمنتج له خصائص فى متميزة مستمدة من منشأه الجغرافى أو منتج له سمعة جيدة مرتبطة بالمكان.

جاء ذلك خلال خلال تدشين الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية. والدكتور وإبراهيم عشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأول مرة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح وذلك فى ختام مشروع المؤشرات الجغرافية لمنتجات مطروح والذي قام يتنفيذة مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي واوروبا "سيداري " بتمويل من الاتحاد الأوربي والبرنامج المشترك للتنمية الريفية والتعاون الايطالي بتكلفة تقديرية 300 الف يورو.

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كما حضر الحفل كل من الدكتور صفى الدين نائبا عن وزير الزراعة و والدكتور عمرو عبد المجيد مدير برنامج الحوكمة البينية بسيدارى وماريو مارجيوتا مدير برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية وفيلتشى لونجو باردى مدير التعاون الايطالي بجمهورية مصر العربية.



وأضاف أن مصر حباها الله بكثير من المنتجات المتميزة، وخاصة محافظة مطروح التى تتميز بالعديد من هذه المنتجات لما لها من مناخ معتدل ومتفرد ومياه أمطار نقية وتربة خصبة تؤدى إلى رفع القيمة الغذائية والجودة لمنتجاتها، وأثمرت شراكة مركز سيدارى مع وزارة التموين على وضع إطار مؤسسى لتسجيل المؤشرات الجغرافية لأول مرة فى جمهورية مصر العربية مما سيؤدى إلى فتح التسجيل.

وأوضح أن مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأور وبا (سيدارى) برئاسة الدكتورة نادية مكرم عبيد ، بتبنى مشروع متكامل لتدريب المزارعين على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لتأهيل محاصيل التين والعنب والزيتون للحصول على المؤشر الجغرافى، وتم إصدار دليل لهذه الممارسات بعد اختبارها وتطبيقها فى 6 مزارع استرشادية.