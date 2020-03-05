شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من انطلاقها.. 9 خطوات تلخص عملية تصويت الخارج فى "تكميلية ملوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق غدا الجمعة انتخابات جولة الإعادة لتصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة ملوى بالمنيا، وذلك لاختيار من يمثل الدائرة بالبرلمان بعد وفاة نائبها أحمد شمروخ.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بعملية الاقتراع التى تجرى على مستوى اللجان الفرعية بالسفارات والبالغ عددها 140 مقرًا انتخابيًا فى 124 دولة.

ويتنافس في جولة الإعادة كلا من المرشحين عبدالله محمد خليفة، ومحمد عبد الحكيم رشدان.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت القواعد والإجراءات المتعلقة بتصويت المصريين في الخارج، والتي يجب اتباعها وقت التصويت والاقتراع في السفارة أو القنصلية المصرية في الدولة المتواجد بها ، وأبرز هذه القواعد ما يلى:

1 - يشترط أن يكون الناخب مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

2- أن يحمل إثبات شخصية سواء جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي دو الاشتراط ان تكون سارية.

3 - يجرى التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أي من المقرات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

4 - تبدأ عملية الاقتراع في التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة.

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5 - يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقة تصويت على ظهرها خاتم البعثة أو توقيع رئيس اللجنة حسب الأحوال وتاريخ الانتخابات.

6 – تبدأ عملية التصويت بأن ينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب وبعد ان يثبت رأيه في البطاقة يقوم بوضعها مطوية في الصندوق الخاص ببطاقة الاقتراع.

7 - يوقع الناخب قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه حتى يتم إزالة اسمه من كشوف الناخبين في الدخل منعا لازدواج التصويت ، ثم يغمس اصبعه بالحبر الفسفورى

8 - إذا كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من ان يثبت رأيه بنفسه في البطاقة، فله أن يبديه على انفراد لرئيس اللجنة الذي يثبته في البطاقة، ويثبت رئيس اللجنة حضوره في كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات.

9 - يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من الناخبة المرأة المنتقبة وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات والعاملات باللجنة وفى حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها ويثبت ذلك بمحضر إجراءات اللجنة.