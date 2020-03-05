نقيب المهندسين: نحتاج استثمارات بـ 6 مليارات جنيه لزيادة المعاشات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هاني ضاحي النقيب العام لنقابة المهندسين المصرية، إن الجمعية العمومية العادية للمهندسين عام 2019 قررت زيادة المعاشات بقيمة 100 جنيه، لزيادتها من 700 إلى 800 جنيه، حيث تم صرف الزيادة من يوليو 2019، مؤكدا أن الدراسة الإكتوارية أكدت أنه لابد من زيادة الاستثمارات بالنقابة العامة للمهندسين بمبلغ 6 مليارات جنيه، حتى يتم تغطية صندوق المعاشات. وأضاف ضاحي في كلمته بالجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، لعام 2020، أن النقابة تلتزم بصرف معاش للمهندسين بمبلغ 800 جنيه، لمن بلغ سنه الستين عاماً، والتقاعد قبل سن الستين لمهندسي القوات المسلحة والشرطة والعاملين بالمناجم والمحاجر 650 جنيها، والعجز الصحي 650 جنيها، متابعا أن معاش أسرة المهندس المتوفي 800 جنيه، مؤكداً أنه تم صرف مليار و109 ملايين جنيه لحوالي 138 ألف مستفيد .

وأوضح المهندس هاني ضاحي، النقيب العام للمهندسين، إن نقابة المهندسين هى الدرع الواقي للإقتصاد المصري، مضيفا أنه حرص خلال العامين الماضي المحافظة والدفاع عن المهندسين داخل وخارج مصر، والدفاع عنهم في كل قضاياهم المشروعة، وتطوير العمل الهندسي والنهوض به من خلال تطوير منظومة التدريب بجانب الارتقاء بمزاولة المهنة وتطوير مستوى المهندسين وفتح آفاق عمل مختلفة. Advertisements وأضاف ضاحي، أن النقابة عملت بجدية لضبط وتطوير منظومة العمل بالنقابة وإعادة هيكلتها وادخال التحول الرثمي لتسهيل العمل والتخلص من البيروقراطية للوصول بالعمل النقابي والخدمات للنقابية المخالفة الى مستوى يليق بالمهندسين، مؤكدا انه حرص على ضبط العمل الانفاق وزيادة موارد الاستثمار بالنقابة، لتحقيق فائض معقول للعام الثاني على التوالي بعدان كانت صناديق النقابة تحقق عجزا مستمراً لسنوات .

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