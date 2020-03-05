شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية: نستهدف الوصول بالخطأ الطبى لصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية أحد هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد القومى البريطانى للتميز فى الرعاية الصحية لتحديث بروتوكولات العلاج والمعايير الإكلينيكية بشكل مستدام لضمان توفير أفضل نتائج علاجية للمرضى وفق أعلى معايير بالعالم .

وقال الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية فى تصريحات اليوم:" استقبالنا وفد رفيع المستوى من المعهد البريطاني للتميز فى الرعاية الصحية الذى أشاد بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توفير أعلى مستوى من الخدمة الطبية للمصريين فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشاملة التى تقدم الخدمة بأعلى معايير ورفق البرتوكولات العلاجية الدولية للمريض المصرى.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أن اتباع البرتوكولات العلاجية الحديثة وتطبيقها يقضى على ظاهرة الأخطاء الطبية التي نأمل أن تصل فى المنظومة الي الصفر مؤكدا أن محور التدريب هام لجميع العناصر من الأطباء والتمريض و الصيادلة مشيرا إلي أن الوفد أعرب عن سعادته بوجود ادارة رضاء المنتفعين التى من ضمن مهامها قياس رضاء المواطن عن الخدمة وتذليل الصعب له فى الحصول عليها ان وجدت.

وأوضح السبكى أن الوفد حرص على القيام بجولة فى أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب كما زار مقر هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد وجاءت الزيارة تنفيذاً لتوجيهات وزيرة الصحة و السكان بالتنسيق مع الجانب الإنجليزي و الإتفاق على سبل التعاون المشترك لتحديث برتوكولات العلاج و المعايير الإكلينيكية للممارسة الطبية المتميزة

وتابع :تضمن وفد المعهد القومي البريطاني البروفيسور كريستين كارسون مديرة مركز الأدلة الإكلينيكية بالمعهد القومي البريطاني للتميز في الرعاية الصحية والبروفيسور نيكول تاسكي المدير المساعد للأبحاث بالمعهد القومي البريطاني للتميز في الرعاية الصحية.

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وتابع : اتفقنا مع الجانب الانجليزى وذلك على عدد من البرامج التدريبية في سياق التعاون مع المعهد البريطاني لمواكبة التطور في بروتوكولات العلاج وأدلة العمل الاكلينيكية وفقا لأعلى المعايير العالمية المعتمدة كما تم الإتفاق على إرسال عدد من الأطباء لكي يتم تدريبهم بالمعهد القومي البريطاني على كيفية إنشاء و تحديث بروتوكولات العلاج .

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن الوفد البريطاني ناقش مع عدد من أطباء مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالأدلة الإكلينيكية وأشادوا بالمستوى الذي وصل اليه أطباء مستشفيات التأمين الصحي الشامل وهو الأمر الذي يأتي أنعكاسا لدورات التدريب الخارجية والداخلية المختلفة والتأهيل الذي حصل لهم لضمان العمل بأعلى المعايير الصحية.

يشار إلي أن وزيرة الصحة والسكان وجهت بالتنسيق مع المعهد القومى البريطانى وذلك لعقد عدد من بروتوكلات التعاون فى المجالات الخاصة لإعتماد بروتوكلات العلاج وفقا للمعايير الإكلينيكية والتدريب المستمر .

وهنأ وفد المعهد القومي البريطاني للتميز في الرعاية الصحية الشعب المصري بمنظومة التأمين الصحي الشامل وبما تم إنجازه من تقدم في مستوى الخدمات الطبية وطبيعتها ومستواها الإحترافي خلال فترة وجيزة.