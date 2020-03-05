شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: الرئيس السيسى صاحب السبق فى تأهيل الشباب للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، فى الحلقة النقاشية التى عقدت علي هامش ماراثون الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى "الاكاديمية خضراء دوماً لا يوماً"، وذلك بمشاركة الدكتور اسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية وعدد من القيادات والطلاب.

وفى بداية الحلقة النقاشية أعرب اللواء محمود شعراوي عن سعادته بالمشاركة في الحلقة النقاشية والماراثون والالتقاء بطلاب الاكاديمية وقياداتها، قائلاً:"الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له السبق في الاهتمام بالشباب وتأهيلهم ورفع كفاءتهم لتولي القيادة في كافة المجالات والقطاعات بالدولة".

وأضاف وزير التنمية المحلية أن اهتمام القيادة السياسية بالشباب والاستماع لأفكارهم المبتكرة ومقترحاتهم لحل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة والحكومة ليس من منطلق الوجاهة أمام الرأي العام المحلي والعالمي ولكنها رؤية مخلصة وصادقة من الرئيس .

وأوضح شعراوي أن الرئيس السيسي أثبت منذ تولية المسئولية صدقة في الاهتمام بالشباب بعد تنظيمه مؤتمرات الشباب بصفة دورية في كل المحافظات وكذا منتدي شباب العالم بمشاركة شباب من كافة دول العالم، مؤكدا أن الشباب المصرى يتمتع بالقدرة والكفاءة لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه الدولة في بعض المحافظات بصورة جيدة .

وقال شعراوي إنه منذ توليه مسؤولية الوزارة وهو يحرص علي عقد لقاءات مستمرة مع الشباب والاستماع لمبادراتهم في كافة المجالات الخاصة بالتنمية المحلية، لافتاً إلى أنه وجد لدي الشباب حلول غير نمطية وأفكار مبتكرة وتم تنفيذ بعضها فيما يخص بعض المشكلات بالمحافظات.

وأشاد شعراوي بمستوى التعاون بين الوزارة والأكاديمية العربية، مشيداً بالدعم الذي يقدمه الدكتور إسماعيل عبدالغفار في بعض الملفات التي تهتم بها الوزارة وخاصة مجال التدريب ومنظومة المخلفات الجديدة والتجميل .

وشدد شعراوي علي أهمية دور الشباب في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظات لضمان استدامتها وتغيير ثقافة المجتمع المصري فيما يخص مشكلة القمامة والنظافة .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن العاملين بالمحليات في كافة المحافظات هم حلقة الوصل الاولي لحل مشكلات المواطنين والاستماع اليهم في كافة القري والنجوع والمدن، لافتا إلى أن الشباب من مختلف المحافظات قاموا بالتعاون مع الوزارة بتنفيذ بعض المبادرات فيما يخص تخفيض أسعار السلع او تجميل وتحسين مستوي النظافة .

وأشار الوزير الي ان مصر تتميز بأن مستقبلها شاب خاصة في ظل وجود 60٪؜ من شعبها من الشباب بمختلف الأعمار .

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واختتم شعراوي كلمته قائلا: القيادة السياسية والحكومة مستمرة في اكتشاف قدرات الشباب والاستماع الي افكارهم .

ومن جانبه رحب الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية بوزيري التنمية المحلية والشباب وأكد أن تلك الزيارة دعم لمبادرة الاكاديمية الخضراء .

وأكد عبدالغفار أن الشباب لديهم طاقة هائلة مشددا علي أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية والاستقرار كما تؤكد القيادة السياسية دومًا وهو ما يظهر في احاديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمرات الشباب التى تقام بصورة دورية.

وقال رئيس الاكاديمية العربية إن للشباب دور هام وحيوي في بناء المجتمع في ظل قدرتهم على التعامل مع الجديد والتكيف بسهولة معه وإيجاد أفكار إبداعية في كافة المجالات.

وشدد عبدالغفار علي أن الشباب هم لبنة المجتمع الأساسية التي ترتكز عليها التنمية لأنهم يمتلكون الحماس الكافي لتجاوز التحديات وجميع الصعاب.

وخلال الحلقة النقاشية استمع اللواء محمود شعراوى والدكتور أشرف صبحى الى بعض المداخلات من طلاب وطالبات الأكاديمية من المتميزين فى مجالات الرياضة والفن والثقافة .

وعقب ذلك شارك وزير التنمية المحلية ووزير الشباب والرياضة ورئيس الاكاديمية في افتتاح ماراثون الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري " الاكاديمية خضراء " دوماً لا يوماً " بمقر الاكاديمية بالقرية الذكية .

كما قام الوزير محمود شعراوى بتفقد مقر الأكاديمية يصاحبه الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الاكاديمية فى بداية زيارته والتقى بعدد من القيادات والشباب من الاكاديمية .