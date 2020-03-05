شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا باليوم العالمى للمرأة.. مصر أول دولة عربية تستضيف فعاليات"tekla" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفالا بالذكرى الـ109 ليوم المرأة العالمى، تقام للمرة الأولى بمصر والوطن العربى فعاليات "tekla" التي تنظمها سفارة السويد لدى القاهرة بالتعاون مع المعهد السويدى والمعهد الملكى للتكنولوجيا بستوكهولم الأحد المقبل وبحضور يان تيسليف سفير السويد.

تشمل الفعاليات التى تستمر على مدى يومين ورشة عمل فى مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى بمشاركة 30 طالبة في المرحلة الإعدادية من المدارس المصرية، يأتى ذلك في إطار التعاون المستمر بين مصر والسويد فى مجال التعليم وتمكين المرأة ، وتقام فى اليوم الثانى حلقة نقاشية حول " تمكين المرأة المصرية " فى مجال العلوم التكنولوجية والهندسية، بمشاركة الدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندسة نورا وهبى والدكتور شريف القصاص أستاذ هندسة الكمبيوتر بالجامعة الأمريكية، وفق بيان صحفى عن سفارة السويد.

Advertisements

يوافق يوم المرأة العالمى الثامن من مارس من كل عام وقد نتج عن عن حراك عمالي، ففي عام 1908، خرجت 15,000 امرأة في مسيرة احتجاجية بشوارع نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات، وفي العام التالي أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي أول يوم وطني للمرأة.

واقترحت امرأة تدعى كلارا زيتكن أن يصبح هذا اليوم يوما عالميا وليس مجرد يوم وطني، وعرضت فكرتها عام 1910 في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عقد في مدينة كوبنهاغن الدنماركية. وكان في ذاك المؤتمر 100 امرأة قدمن من 17 دولة، وكلهن وافقن على الاقتراح بالإجماع.

يذكر أنه احتفل باليوم العالمي للمرة الأولى عام 1911، في كل من النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا، وجاءت ذكراه المئوية عام 2011.