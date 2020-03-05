شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الكاثوليك يتلقى التعازى فى وفاة شقيقه بالقاهرة 20 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت بطريركية الروم الأرثوذكس بالقاهرة الجمعة الـ20 من مارس، لاستقبال التعازى فى وفاة الدكتور ميشيل العبسى، شقيق الأنبا يوسف العبسى بطريرك الروم الكاثوليك، الذى توفى أمس الأربعاء، إذ يتلقى المطران التعازى بنفسه بعد أن يصل القاهرة قادمًا من لبنان.

كان الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك قد قدم التعازى للأنبا يوسف العبسى، فى وفاة شقيقه طالبا لنفسه البركة والراحة والميراث الأبدى مع القديسين.

كذلك فإن البطريرك يتلقى التعازى فى وفاة شقيقه غدا الجمعة بكنيسة الربوة بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قراراً بالرقم " ستِمئةٍ وخمسةٍ وأربعين" لسنة 2017، بتعيين قداسة البطريرك يوسف العبسي (واسمه في شهادة الميلاد: جوزيف عبدالله العبسي) المولود في الشام سنة ألفٍ وتسعِمئةٍ وستةٍ وأربعين، بطريركا للروم الكاثوليك، وممثلا قانونيا لطائفة الروم الكاثوليك في مصر. ووفقا للمادة الثانية من القرار، الذي نـُشر بالجريدة الرسمية في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2017 ، يُمنح قداسة البطريرك يوسف العبسي جنسيَة جمهوريةِ مصر العربية.

وكان سنودس الروم الملكيين الكاثوليك المنعقد في المقر الصيفي للبطريركية في قضاء عاليه في لبنان انتخب في الحادي والعشرين من حزيران الماضي المطران العبسي بطريركا جديدا لأنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك خلفا للبطريرك غريغوريوس الثالث لحام. والبطريرك العبسي من مواليد دمشق عام ألفٍ وتسعمئةٍ وستةٍ وأربعين، وتابع دراساته في جمعية مرسلي القديس بولس الآباء البولسيين حيث سُمي كاهنا في عام ألفٍ وتسعِمئةٍ وثلاثةٍ وسبعين ، وانتـُخِب رئيسا عاما للجمعية عام ألفٍ وتسعِمئةٍ وتسعةٍ وتسعين، وذلك بعد توليه عدة وظائف رعوية وتعليمية.

وانتـُخِب العبسي أسقفا في الدائرة البطريركية كنائب بطريركي ونال السيامة الأسقفية في كنيسة القديس بولس في حريصا عام الفين وواحد، وعُين نائبا بطريركيا في دمشق عام الفين وستين.