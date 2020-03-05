شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة العلاقات الخارجية بمنتدى الشباب: حضورنا برنامج الرئيس أكد عل قدراتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأشارت بسمة سراج فى كلمتها بالمنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة، إلى أن مشاركة الشباب فى المنتدى ساعد الحكومة وصناع القرار على تغيير طريقة تفكيرهم فى الشباب، وتأكيد قدرتهم على صنع التغيير والمشاركة فى التنمية الحقيقة.

وقالت بسمة، إنها حصلت هى وآية عطية الشابة المنسقة لمؤتمر الشباب، على اعتراف بدروهم من الأمم المتحدة، وتم تمثيلهم لمصر فى منتدى الشباب هناك.

وأكدت بسمة أن مصر هى جوهر الشرق الأوسط، ولديها شباب يملكون أفكارا مبتكرة، قائلة: لدينا الكثير لنقدمه لدولتنا والمنطقة بأكملها.

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يذكر أن المنتدى أسسته رائدة الأعمال الهندية الدكتورة هاربين أرورا، يقام منذ 5 سنوات، بشكل أساسي في الهند، بالإضافة إلى نسخ أخرى من المؤتمر تقام في دول أخرى، وهاربين أرورا، تعتبر من أبرز الشخصيات الرائدة نسائيا على مستوى العالم، وكرمها الرئيس عبد الفتاح السيسى في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في عام 2018، كأحد أنجح رائدات الأعمال والمهتمات بالعمل الخيري حول العالم.

والدكتورة هاربين هي الرئيس المؤسس لغرفة التجارة والصناعة النسائية الهندية، وهي الغرفة الأولى من نوعها على المستوى القومي في تمكين رائدات وقائدات الأعمال في الهند، وهي استشاري جامعة راي في أحمد آباد، وجامعة راي للتكنولوجيا في البنجالور، وجامعة جاركهاند راي في رانشي بالهند.

وسيشهد المؤتمر عرض تجارب ناجحة وملهمة لرائدات أعمال حول العالم، ومواجهة المرأة للتحديات الصعبة من أجل النجاح في مجتمع الأعمال، وفقا لما ذكرته هاربين.