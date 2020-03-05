شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل التين والعنب البرانى وزيت الزيتون كسلع من إنتاج محافظة مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أن هناك العديد من الدول التى سبقت مصر فى تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع مثل فرنسا وإيطاليا والبرتغال وكذلك فى بعض الدول العربية مثل المغرب وتونس وسيتم تسجيل منتجات جديدة أخرى بجانب ما تم الإعلان عنه الْيَوْمَ من تسجيل 3 منتجات وهما التين والعنب البرانى وزيت الزيتون لمحافظة مطروح.

وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى، أن الهدف من تسجيل المنتجات كمنشأ مصرى هو زيادة القيمة التصديرية لها بين سلع ومنتجات الدول الأخرى، وأنه تم البدء الْيَوْمَ فى تسجيل بعض المنتجات بمحافظة مطروح كمرحلة أولى ثم تسجيل منتجات أخرى فيما بعد الأمر الذى سيعزز القيمة التصديرية لهذه السلع فى حال تداولها فى الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال تدشين الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية. والدكتور وإبراهيم عشماوى مساعد اول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأول مرة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح وذلك فى ختام مشروع المؤشرات الجغرافية لمنتجات مطروح والذي قام يتنفيذة مركز البيئة والتنمية للاقليم العربي واوروبا "سيداري " بتمويل من الاتحاد الأوربي والبرنامج المشترك للتنمية الريفية والتعاون الايطالي بتكلفة تقديرية 300 ألف يورو.



كما حضر الحفل كل من الدكتور صفى الدين نائبا عن وزير الزراعة ودينا حامد معاون وزير التموين لشؤون العلامات التجارية و والدكتور عمرو عبد المجيد مدير برنامج الحوكمة البينية بسيدارى وماريو مارجيوتا مدير برنامج الاتحاد الأوروبى المشترك للتنمية الريفية وفيلتشى لونجو باردى مدير التعاون الايطالي بجمهورية مصر العربية.