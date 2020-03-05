شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق المهندسين: 364 مليون و659 ألف جنيه فائض بصندوق المعاشات خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق النقابة العامة للمهندسين، إن إجمالى إيرادات صندوق المعاشات والإعانات لعام بلغ مليار و723 مليون و959 ألف و986 جنيها، والمصروفات بلغت مليار و359 مليون و310 ألف و859 جنيها، بفائض بلغ نحو 364 مليون و649 ألف و127 جنيها، مشيرا إلى أن النقابة حققت إيرادات فى صندوق النقابة بلغ 95 مليون و437 ألف و340 جنيها، مقابل مصروفات بلغت 64 مليون و524 ألف و263 ألف جنيها، بفائض بلغ 30 مليون و913 ألف و77 جنيها.

وأضاف شفيق، خلال كلمته بالجمعية العمومية لنقابة المهندسين، لعام 2020،: أن النقابة تمكنت من تحقيق إيرادات بمشروع الرعاية الصحية فى عام 2019 بلغت نحو 180 مليون، و518 ألف و977 جنيها، ومصروفات 179 مليون و324 ألف و850 جنيها، بفائض مليون و194 ألف و127 جنيها، بالإضافة إلى إيرادات مشروع الرعاية الاجتماعية، بلغت نحو 103 ألف و353 جنيها، ومصروفات 109 ألف و930 جنيها، بعجز بلغ 6 آلاف و577 جنيها.

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من ناحيته، قال مراقب الحسابات، إن النقابة لم تنته من تسجيل بعض العقود الخاصة بأصول ثابتة فى 31 ديسمبر 2019، بالشهر العقارى، مثل: مقر النقابة بالنوبارية، وأرض مدينة العبور، وتضمن رصيد مشروعات تحت التنفيذ فى التاتريخ نفسه أرصدة متوقفه منذ سنوات ولم يتم تسويتها بمبلغ 24 مليون و247 ألف جنيه، بالإاضافة إلى مشروعات إسكان تحت التنفيذ وأرصدة متوقفة منذ سنوات ولم يتم تسويتها بمبلغ 9 مليون و179 ألف، مشيرا إلى أن رصيد قرض صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهندسين حةالى 10 مليون و500 ألف جنيه، وهو رصيد متبقي دون فائدة قيمته 11 مليون جنيه، وتم منحه لصندوق التأمين فى 2009.