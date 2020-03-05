شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الأفريقية تعلن إطلاق استمارة المشاركة للدفعة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة ( الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ومكتب الشباب الإفريقي) بالشراكة مع اتحاد الشباب الإفريقى، إطلاق استمارة المشاركة للدفعة الثانية من المدرسة الإفريقية 2063، ضمن برنامج الوعى الإفريقى فى نسخته السادسة، التى يتم تنفيذها خلال الفترة من 25 مارس الجارى وحتى 5 إبريل المقبل بالقاهرة.

تعد المدرسة نقطة التقاء القيادات الشابة التنفيذية في قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، فى إطار إعداد الكوادر الأفريقية، كما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال منتدى شباب العالم وقمة الاتحاد الإفريقى فبراير 2020.

ويستهدف البرنامج 50% من القيادات الشبابية الإفريقية المصرية من أنحاء الجمهورية، و 50% من القيادات الشبابية الإفريقية غير المصرية من الطلاب الوافدين والدبلوماسيين واللاجئين الشباب، خاصة الشباب الناطقين باللغة العربية، بالإضافة إلى 5% مخصصة لأصحاب الهمم.

ويهدف البرنامج إلي إعداد كوادر شبابية مؤمنه بمفهوم الوحدة الإفريقية، التعريف بميثاق الشباب الإفريقي، دمج الشباب الإفريقي الغير مصري في المجتمع المصري ، دمج اللاجئين بشكل صحي من خلال التعليم التفاعلي ، التعريف وربط كل من رؤية مصر 2030 على المستوي الوطني - أجندة إفريقيا 2063 على المستوي القاري - أهداف التنمية المستدامة 2030 على المستوي ألأممي بالتنمية داخل القارة الإفريقية ، تعزيز الروابط الثقافية،الاجتماعية، التاريخية من خلال التعليم بين شباب الدول الإفريقية ،التعريف بعملية صنع القرار في الاتحاد الإفريقي ، رسم إستراتيجية واضحة تهدف إلى تغيير الصورة الذهنية عن القارة الإفريقية لدي أبنائها ، بالإضافة إلي التوعية بدور المنظمات والمؤسسات الإفريقية القارية والتوعية بالذات الإفريقية من الناحية الثقافية والأدبية.