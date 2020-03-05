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بدء حفل تسجيل المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية فى مطروح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، حفل تدشين  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور وإبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأول مرة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح.

 

ويأتى أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية الى تعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية، وزيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية.

 

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من جانبه أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، أن لدينا ما يقرب  500 ألف علامة تجارية  ونموذج صانعى منذ إنشاء  المكتب المصرى للعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية والنماذج الصناعية، حتى الآن وأن الدكتور على المصيحلى، وزير التموين دائما ما يوجه بضبط الأسواق وأن حماية المتطور والمنتج من تسجيل المنتجات كمؤشرات جغرافية  للمنتجات والسلع المصرية سيزيد القيمة التصديرية لها.

 

وتأتى أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية الى تعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية ، وزيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية.

 

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