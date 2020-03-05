فشل في الزواج من حبيبته.. حفظ التحقيقات في انتحار شاب بأبوالنمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة مركز الجيزة، اليوم الخميس، بحفظ التحقيقات في واقعة انتحار شاب شنقًا؛ بسبب مروره بأزمة عاطفية، في منطقة أبوالنمرس.

وقالت أسرة المتوفى "حامد. م"، 17 سنة في تحقيقات النيابة، إن الشاب انتحر داخل منزلهم بقرية منيل شيحة بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، مؤكدين أنه كان يحب ابنة خالته، وتقدم لخطبتها، ولكن والدها رفض لكونه مازال صغيرا ولا يملك عملا، ما أصابه بأزمة عاطفية وانعزل عن الجميع.

وأضافت الأسرة أن الشاب استمر في حالة نفسية سيئة لمدة أشهر، حتى دخل حجرته ليلا للنوم، لكن ظل مستيقظا وكتب رسالته ودع فيها الجميع قائلًا: "بحبك يا آية.. إنتي الوحيدة اللي حبتها طول عمري.. عايزك تسامحيني إنت وأمي وأبويا وصاحبي)، وبعدها شنق نفسه بحبل غسيل في "جنش السقف".