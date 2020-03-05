مزودة بـ"الفيديو كونفرانس".. وزير العدل يفتتح محكمة الطفل بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طارق سمير:

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، محكمة الطفل النموذجية في الجيزة، الكائنة بالحي الحادي عشر بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور بعض مساعدي وزير العدل، ولفيف من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وذكرت الوزارة في بيان أن المحكمة تتكون من 3 أدوار تتضمن قاعة مخصصة للمحاكمة، ومكتب أمامي للاستعلامات، ومقر للنيابة العامة، ومجموعة من المكاتب الإدارية، ومكتب للمساعدة القانونية والنفسية للأطفال، وقاعة للفيديو كونفرانس، ومجموعة من المكاتب الإدارية، واستراحة لانتظار الأطفال وذويهم، بالإضافة الى جميع التجهيزات والمستلزمات الخاصة بجميع المرافق العامة.

ووعى في تصميم المحكمة وتأثيثها جميع المواصفات والمتطلبات التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، فتم تجهيز المحكمة بوسائل الإتاحة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا تجهيز قاعة الجلسات وغرفة مداولة القضاة بالشكل المناسب، كما أن القاعة مزودة ببرنامج إليكتروني متصل بشاشات خارجية موضوعة خارج القاعة تسمح للمترددين على المحكمة بمتابعة رول الجلسات من الخارج.

وتحتوي الغرفة المخصصة لسماع أقوال الأطفال الشهود والمجني عليهم بجميع الوسائل والأدوات التي تمكن من سماع شهادتهم على نحو يتناسب مع أعمارهم، كحاجز زجاجي ونظام صوتي يمكن الأطفال من سماع الأسئلة والإدلاء بشهادتهم والتعرف على المتهمين دون أن يتمكنوا من رؤيتهم مما يبعث الطمأنينة في الاطفال الشهود، كما تتضمن المحكمة غرفة للمراقبين والخبراء الاجتماعيين العاملين بالمحكمة، بحسب البيان.

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تم تزويد المحكمة أيضًا بنظام الفيديو كونفرانس لحماية الطفل سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهد أو معرض للخطر، وذلك لمراعاة حالته النفسية في بعض الأحيان.

وكان وزير العدل أصدر القرارين 900، 1118 لسنة 2020 بنقل مقر محكمة ونيابة الطفل من موقعهما السابق الكائن بشارع السودان إلى محكمة الطفل النموذجية بالجيزة والكائنة بالمقر الحالي بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بالتنسيق مع هيئة صندوق أبنية المحاكم

بالوزارة والنيابة العامة لضمان تواجد النيابة المختصة بالطفل في ذات مقر المحكمة الجديدة، وذلك لضمان التيسير على الأطفال وعلى المترددين على المحكمة.

عقب الافتتاح توجه وزير العدل إلى محكمة الهرم الجزئية الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تفقد الوزير قاعات الجلسات وغرف المداولة، وأيضا إدارات العمل المختلفة، وذلك للتأكد من سرعة وانتظام العمل بالمحكمة، كما التقى بعض العاملين فيها واستمع لطلبات بعض المواطنين والمحامين المتواجدين بالمحكمة وكلف مساعديه بدراستها وعرضها على وجه السرعة، كما شملت الزيارة أيضا مقر مكتب توثيق السادس من أكتوبر لمتابعة سير العمل، وأصدر تعليماته الفورية بدخول المكتب منظومة المكاتب المميكنة، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لذلك، وتحسين حالة النظافة العامة للمكتب.