السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بـ"تنظيم داعش الصعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، بالسجن المشدد ١٠ سنوات، في إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد".
وأسندت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
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