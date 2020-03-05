للمرافعة.. تأجيل محاكمة متهم في قضية "التظاهر والتجمهر" لـ5 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، إعادة محاكمة شخص من حركة 6 أبريل، على خلفية اتهامه بالتجمهر والتظاهر بدائرة قصر النيل، لجلسة 5 أبريل؛ للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين: سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.
يذكر أن المتهم ألقى القبض عليه بعد صدور حكم غيابي ضده، في اتهامه بالتجمهر والتظاهر وتعطيل حركة المرور واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة.
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