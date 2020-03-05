"الأوقاف": إصدار 120 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

اعتمد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، الدفعة الأولى لاستصدار 20 ألف بطاقة رقم قومي جديد للمرأة المعيلة، وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة ، لتبلغ إسهامات وزارة الأوقاف 120 ألف بطاقة رقم قومي من باب البر.

وقال وزير الأوقاف - في تصريح اليوم - إن المساهمة في استصدار بطاقة الرقم القومي للمرأة المعيلة وغير القادرات يتم بموجب البروتوكول المشترك بين الأوقاف والمجلس القومي للمرأة , وبعد إصدار 80 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة ، وغير القادرات ممن رشحهن المجلس القومي للمرأة بناء على الدراسة الميدانية التي قامت بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن ذلك يتم على نفقة وزارة الأوقاف من باب البر، لافتا إلى أنه تم توقيع برتوكول إضافي جديد بين فضيلة الشيخ جابر طايع وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، يقضي بقيام وزارة الأوقاف بتحمل تكلفة استصدار 40 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة مع إعطاء أولوية للمرأة المعيلة بمحافظات الوجه القبلي وخصوصا محافظة المنيا.