محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
اعتمد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، الدفعة الأولى لاستصدار 20 ألف بطاقة رقم قومي جديد للمرأة المعيلة، وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة ، لتبلغ إسهامات وزارة الأوقاف 120 ألف بطاقة رقم قومي من باب البر.
وقال وزير الأوقاف - في تصريح اليوم - إن المساهمة في استصدار بطاقة الرقم القومي للمرأة المعيلة وغير القادرات يتم بموجب البروتوكول المشترك بين الأوقاف والمجلس القومي للمرأة , وبعد إصدار 80 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة ، وغير القادرات ممن رشحهن المجلس القومي للمرأة بناء على الدراسة الميدانية التي قامت بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
وأشار وزير الأوقاف إلى أن ذلك يتم على نفقة وزارة الأوقاف من باب البر، لافتا إلى أنه تم توقيع برتوكول إضافي جديد بين فضيلة الشيخ جابر طايع وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، يقضي بقيام وزارة الأوقاف بتحمل تكلفة استصدار 40 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة مع إعطاء أولوية للمرأة المعيلة بمحافظات الوجه القبلي وخصوصا محافظة المنيا.
كانت هذه تفاصيل خبر "الأوقاف": إصدار 120 ألف بطاقة رقم قومي للمرأة المعيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.