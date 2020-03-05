شيخ الأزهر يزور قبر الإمام البخاري في أوزبكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

زار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ووفد من علماء الأزهر، قبر الإمام البخاري، صاحب الصحيح المشهور باسم صحيح البخاري، بمدينة سمرقند، على هامش زيارة الطيب لمركز الإمام البخاري الدولي للبحوث العلمية في سمرقند بأوزباكستان.

وعبر الطيب، خلال زيارته لمركز الإمام البخاري، عن شكره لدولة أوزباكستان؛ لحرصها على البحث عن الذات والهوية واكتشاف الجذور ورواد العلم الإسلامي وأئمة المسلمين من أبناء سمرقند وغيرها، لافتًا إلى أن أوزباكستان نموذجًا يحتذى به في احترام تراثها وأصولها.

وزار فضيلة الإمام الأكبر المعهد العالي للحديث النبوي وعلومه بسمرقند، معبرًا عن سعادته بزيارة المعهد الكائن إلى جوار قبر الإمام البخاري، والتقى بالطلاب الدارسين في المعهد وهم يتلقون علوم اللغة العربية على أيدي أساتذة الأزهر.

تأتي هذه الزيارة خلال مشاركة الإمام الأكبر في المؤتمر العلمي "الإمام أبومنصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر"، حيث عُقد على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى 5 مارس 2020 بمدينة سمرقند بأوزباكستان، وناقش تحليل سيرة الماتريدي وآثاره العلمية، والآراء والأفكار المرتبطة بتاريخ تطور علم الكلام في عهده، وبحث تطور المدرسة الماتريدية، وأهمية تراث الإمام الماتريدي وأتباعه في حل القضايا الملحة في العصر الحالي.