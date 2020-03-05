وزير الآثار: انتهاء تطوير منطقة الأهرامات أواخر 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة - أ ش أ:

قال الدكتور خالد العناني وزير الآثار، إنه سيتم الانتهاء من مشروع تطوير منطقة الأهرامات، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير فى الربع الأخير من عام ٢٠٢٠.

وأضاف العناني - في تصريح له على هامش افتتاح هرم زوسر للزائرين بعد انتهاء مشروع ترميمه- إنه سيت خلال الأيام المقبلة افتتاح أول مطعم بهضبة الأهرامات سيكون على طراز فريد بدون أي بناء أو إنشاءات، وذلك ضمن مشروع إدارة الخدمات بالمنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة ستستقبل كذلك ٣٠ اتوبيسا كهربائيا لخدمة الزائرين.

ولفت وزير الآثار إلى أنه جار حاليا تثبيت الكباش الأربعة بعد ترميمها حول مسلة الملك رمسيس الثاني بعد الانتهاء من نصبها وترميمها استعدادا لافتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير استعدادا لموكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لعرضها بمقرها الدائم داخل متحف الحضارة المصرية بالفسطاط.

وأوضح العناني أنه من المقرر خلال الشهر المقبل افتتاح جزئي لمتحف شرم الشيخ وهو ثاني متحف للآثار المصرية بمحافظة البحر الأحمر بعد افتتاح متحف الغردقة الأسبوع الماضي، كما سيتم افتتاح متحف المركبات الملكية ببولاق.