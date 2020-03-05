تعليم القاهرة: إصدار أول بيان نجاح رقمي لطالبة بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة،

أول بيان نجاح رقمي من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بديوان عام المديرية اليوم الخميس.

وقال محمد عطية، وكيل أول الوزارة مدير المديرية، إن الخدمات التي تقدمها المديرية للطلبة والمعلمين من طلبات ومستخرجات أولياء الأمور الرسمية من أهم أولوياتهم مع حرصهم على تقديم جميع الحلول لتحقيق خدمات المواطنين في سهولة ويسر دون عناء وفي إطار التحول الرقمي والحوكمة الإدارية.

وصدر أول بيان نجاح رقمي باسم الطالبة هنا ممدوح محمد علي، بالصف الثالث الإعدادي بإدارة القاهرة الجديدة

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بمدرسة (مصر المتكاملة) القسم الأمريكي،

حيث دخل ولي أمر الطالبة على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة

ثم سجل بيانات نجلته من خلال مركز المعلومات لبنك البوابة باللغة العربية

وهو مترجم بعدة لغات ويتم الاستلام بعد 24 ساعة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أو الإدارة التعليمية التابع لها حيث يتم السداد من خلال فوري أو فيزا.