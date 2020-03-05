وزير التنمية المحلية: السيسي صاحب السبق في الاهتمام بالشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شارك اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، في الحلقة النقاشية التي عقدت على هامش ماراثون الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بعنوان "الأكاديمية خضراء.. دومًا لا يومًا"، وذلك بمشاركة الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، وعدد من القيادات والطلاب.

وقال شعراوي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له السبق في الاهتمام بالشباب وتأهيلهم ورفع كفاءتهم لتولي القيادة في كافة المجالات والقطاعات بالدولة، مضيفًا أن اهتمام القيادة السياسية بالشباب والاستماع لأفكارهم المبتكرة ومقترحاتهم لحل المشكلات والتحديات التي تواجه الدولة والحكومة ليس من منطلق الوجاهة أمام الرأي العام المحلي والعالمي ولكنها رؤية مخلصة وصادقة من الرئيس.

وأوضح شعراوي، أن الرئيس السيسي أثبت منذ توليه المسئولية صدقة في اهتمام بالشباب بعد تنظيمه مؤتمرات الشباب بصفة دورية في كل المحافظات ومنتدى شباب العالم بمشاركة شباب من كافة دول العالم، مؤكدًا أن الشباب المصري يتمتع بالقدرة والكفاءة لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه الدولة في بعض المحافظات بصورة جيدة.

وأشار شعراوي، إلى أنه منذ توليه مسؤولية الوزارة وهو يحرص على عقد لقاءات مستمرة مع الشباب والاستماع لمبادراتهم في كافة المجالات الخاصة بالتنمية المحلية، لافتًا إلى أنه وجد لدى الشباب حلولًا غير نمطية وأفكارًا مبتكرة وتم تنفيذ بعضها فيما يخص بعض المشكلات بالمحافظات.

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وأشاد الوزير شعراوي، بمستوى التعاون بين الوزارة والأكاديمية العربية، والدعم المقدم من الدكتور إسماعيل عبدالغفار، في بعض الملفات التي تهتم بها الوزارة وخاصة مجال التدريب ومنظومة المخلفات الجديدة والتجميل.

وشدد شعراوي، على أهمية دور الشباب في تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات بالمحافظات لضمان استدامتها وتغيير ثقافة المجتمع المصري فيما يخص مشكلة القمامة والنظافة، موضحًا أن العاملين بالمحليات في كافة المحافظات هم حلقة الوصل الأولى لحل مشكلات المواطنين والاستماع لهم في كافة القرى والنجوع والمدن.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن الشباب من مختلف المحافظات قاموا بالتعاون مع الوزارة بتنفيذ بعض المبادرات فيما يخص تخفيض أسعار السلع أو تجميل وتحسين مستوى النظافة، مشيرًا إلى تميز مصر بأن مستقبلها شاب خاصة في ظل وجود 60% من شعبها من الشباب بمختلف الأعمار.

وتفقد وزير التنمية المحلية، مقر الأكاديمية يصاحبه الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية، في بداية زيارته والتقى بعدد من القيادات والشباب.