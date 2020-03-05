أخبار مصر | نقيب المهندسين عن المطالبة بزيادة المعاش: "هتخرب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المهندسين عن المطالبة بزيادة المعاش: "هتخرب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد نقيب المهندسين، هاني ضاحي، على مطالب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بزيادة المعاش، قائلا: يجب توفير موارد قبل الحديث عن الزيادة وإلا ستخرب النقابة.

وأضاف خلال كلمته بالجمعية العمومية العادية للنقابة اليوم الخميس، أنه لا يقبل المزايدة على عمل مجلس النقابة، "البعض يطالب بزيادة المعاش إلى ألف أو ألفي جنيه، وأستطيع أن أقول الزيادة 3 آلاف، وبعد عام النقابة هتتخرب".

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وتابع "أنا أمين عليكم وعلى النقابة، يجب تدعيم صندوق المعاشات باشتراك سيتم تحديد نسبته حسب سن المهندس، وندر مع المجلس الأعلى للنقابة ذلك ونحدد إمكانية الزيادة".

وجاء ذلك خلال الجمعية العمومية التي تعقد نقابة المهندسين لمناقشة السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات التي حققتها النقابة خلال عام 2019، واعتماد ميزانية النقابة عن عام 2019، واعتماد الموازنة التقديرية عن عام 2020.

كما تناقش الجمعية، تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، والنظر في الاقتراحات المُقدمة من الأعضاء، والمُعتمدة من مجلس النقابة.

