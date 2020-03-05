أخبار مصر | وزير التعليم: مناهج جديدة مناسبة لطلاب مدارس التربية الفكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم: مناهج جديدة مناسبة لطلاب مدارس التربية الفكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن نظام التعليم الجديد هو تعليم للجميع، بما فيهم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال وزير التعليم: لن يحرم طفل مصري من فرصة تعليم جيد مهما كانت ظروفه، مضيفا: "انتهينا من إعداد كتب نظام التعليم الجديد للصف الثالث الابتدائي".

وأشار، إلى أنه تم عمل مناهج جديدة مناسبة لطلاب مدارس التربية الفكرية، ويتم إعداد وتأهيل المعلمين لمساعدة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في نظام التعليم الجديد بشكل أكبر.

وتنظم وزارة التربية والتعليم الآن، احتفالية الانتهاء من إعداد أطر برامج ومناهج ذوي الإعاقة الفكرية لمرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الابتدائي حتى الصف الثالث الابتدائي، ودليل إعداد المواد التعليمية (الوزقية والرقمية) للطلاب ذوي الإعاقات الحسية، ودليل معلم الدمج للصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية في ضوء منظومة التعليم الجديدة 2.0.

ويحضر المؤتمر كل من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والسيد برونو مايس ممثل يونيسيف في مصر، والدكتور شون كولينز سكرتير أول برامج التعليم بسفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، والدكتورة نوال شلبي مديرة مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية.